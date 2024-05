Władimir Putin spotka się w z Alaksandrem Łukaszenką podczas szczytu Białoruś-Rosja w Mińsku. Tematyka dwudniowych rozmów nie została ujawniona. Jeszcze dziś ma dojść do spotkania przywódców "w cztery oczy", a w piątek dołączą do nich członkowie delegacji obu państw. Podróż Putina Białoruś następuje po niedawnej podróży Władimira Putina do Chin, gdzie rozmawiał z przewodniczącym Xi Jinpingiem.