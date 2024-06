Według sondażu byłą burmistrz stolicy kraju poparło w niedzielnym głosowaniu 63,2 proc. wyborców. Wyprzedziła ona Xochitl Galvez, reprezentującą centroprawicową koalicję partii opozycyjnych o nazwie Siła i Serce dla Meksyku. Galvez poparło 26,5 proc. uczestników głosowania.

Na trzecim miejscu w wyborach prezydenckich uplasował się Jorge Alvarez Maynez z centrowego Ruchu Obywatelskiego. Poparło go 10,3 proc. wyborców.

Sheinbaum, reprezentująca Ruch Odrodzenia Narodowego (Morena), będzie pierwszą kobietą piastująca w Meksyku urząd prezydenta kraju, w którym szefa państwa wybiera się bez organizowania drugiej tury.

Blisko 62-letnia polityk z Ruchu Odrodzenia Narodowego (Morena) jest zaufaną osobą dotychczasowego prezydenta Andresa Manuela Lopeza Obradora. Ubiegała się ona o najwyższy urząd w państwie w ramach koalicji ugrupowań lewicowych o nazwie Razem Tworzymy Historię.

Podczas kampanii wyborczej Sheinbaum podkreślała, że będzie kontynuować politykę prezydenta Lopeza Obradora, koncentrując się szczególnie na inwestycjach w niezależność energetyczną kraju i rozwój kolei, wzmocnienie służb bezpieczeństwa, utrzymanie płac powyżej poziomu inflacji oraz utrzymanie na stałym poziomie cen paliw i prądu.

38 zabójstwo

38 osób ubiegających się o urząd publiczny w niedzielnych wyborach w Meksyku poniosło śmierć. Ostatni zamordowany polityk zginął na krótko przed otwarciem lokali wyborczych na zachodzie kraju.

Jak poinformowała meksykańska policja, zamordowanym jest 35-letni Israel Delgado Vega, który startował do rady miasta Cuitzeo, w stanie Michoacan.

Według służb policyjnych Delgado Vegaz został zastrzelony na ulicy przez dwóch mężczyzn, którzy uciekli z miejsca zabójstwa motocyklem.

Zabójstwo polityka z Michoacan poprzedziła seria ataków uzbrojonych gangów na lokale wyborcze, w których zniszczono wiele kart do głosowania. Podobne napady miały też miejsce w kilku innych meksykańskich stanach.

Kampania wyborcza

Kampania przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i regionalnymi stała w Meksyku pod znakiem licznych aktów przemocy.

Z policyjnych statystyk wynika, że doszło do ponad 750 ataków na tle politycznym, w których zginęły 234 osoby. Dwie kolejne zostały zabite w dniu wyborów w strzelaninach w lokalach wyborczych w gminach Coyomeapan i Tlapanala, w stanie Puebla, w środkowej części kraju.

Niedzielne głosowanie w Meksyku, w którym do udziału zostało dopuszczonych 98 mln obywateli, służy wyborowi prezydenta, a także wyłonieniu ponad 20 tys. osób do objęcia innych stanowisk publicznych, w tym mandatów do parlamentu: 500-osobowego Kongresu i 128-osobowego Senatu.

W niedzielnych wyborach obywatele Meksyku wybierają też gubernatorów oraz członków innych regionalnych władz.