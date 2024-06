Nowi europosłowie zostaną wybrani spośród kandydatów, którzy znaleźli się na aż 11 listach wyborczych, wystawionych przez pięć partii parlamentarnych i sześć partii znajdujących się poza parlamentem.

Większość ugrupowań wystawiających swoich kandydatów w tegorocznych wyborach europejskich to tradycyjne partie, które od lat prezentują podobne poglądy dotyczące roli Słowenii w UE, jak i przyszłości samej Wspólnoty. Chodzi szczególnie o takie partie jak Słoweńska Partia Demokratyczna (SDS), Nowa Słowenia – Chrześcijańscy Demokraci (NSi), Słoweńska Partia Ludowa (SLS), Socjaldemokraci (SD) czy Lewica. W przypadku tych ugrupowań w czasie kampanii wyborczej przeważały hasła nawiązujące do silnej UE, zaś ich programy zakładały, że Słowenia powinna odgrywać kluczową rolę przy kreowaniu europejskiej polityki.

Reklama

W podobnym tonie skonstruowane zostały programy wyborcze partii, które skupiają w swoich szeregach ekologów i aktywistów. Partie takie jak WIOSNA – Partia Zielona czy Zieloni Słowenii zwracają uwagę na konieczność stawienia czoła kryzysowi klimatycznemu jednocześnie podkreślając, że Słowenia w tej walce może i powinna odgrywać kluczową rolę.

Reklama

Wśród kandydatów na słoweńskich deputowanych nie zabrakło eurosceptyków. Są oni głównie na liście partii Resni.ca, która zasłynęła z antyszczepionkowej działalności w czasie pandemii Covid-19, a obecnie głosi hasła suwerenizmu i antyglobalizmu, jednocześnie otwarcie manifestując prorosyjskie sympatie.

Na listach wyborczych znalazło się też miejsce dla satyryków. Swój komitet zdołał zarejestrować ruch o nazwie Żadna z Nich, który nie jest partią polityczną, a raczej luźną organizacją obywatelską. Jest to partia satyryczna, która określa siebie jako „początek nicości i imprezę dostosowaną do każdego”. Do wyborów do europarlamentu idą pod hasłem „Korupcja dla wszystkich, nie tylko dla nielicznych”.

W tegorocznych wyborach obywatele Słowenii po raz pierwszy wybiorą dziewiątkę eurodeputowanych; do tej pory kraj ten mógł liczyć na ośmiu reprezentantów.

Reklama

Zgodnie ze słoweńskim prawem obywatele mogą wziąć udział we wcześniejszym głosowaniu, które odbędzie się we wtorek, środę i czwartek. Słoweńcy mogą też głosować korespondencyjnie oraz, w przypadku osób niepełnosprawnych, z domu.

Razem z wyborami europejskimi odbędą się także trzy referenda: w sprawie głosowania preferencyjnego w wyborach parlamentarnych, stosowania konopi indyjskich i w sprawie eutanazji.