Porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy musi zawierać cztery punkty, które nie podlegają negocjacjom - ogłosił w niedzielę premier Izraela Benjamin Netanjahu. Wśród nich są m.in. gwarancja możliwości powrotu do walk, by spełnić cele wojenne Izraela, i uniemożliwienie przemytu broni z Egiptu do Gazy. Dwa kolejne to jak największa liczba żywych zakładników, którzy mają być uwolnieni w ramach umowy, oraz niedopuszczenie do powrotu na północ Strefy Gazy tysięcy bojowników Hamasu.