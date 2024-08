W nocy z soboty na niedzielę można było zaobserwować spektakularną fazę aktywności najwyższego czynnego wulkanu w Europie. Fontanna lawy i dymu miała 10 kilometrów wysokości. Nad ranem Etna zaczęła się powoli uspokajać.

Ograniczono działalność lotniska

Tym razem lotnisko w Katanii, na które przybywają tysiące pasażerów z całego świata, nie zostało całkowicie zamknięte, ale ograniczono jego działalność, redukując liczbę przylotów do sześciu na godzinę. Zanotowano opóźnienia w przylotach i odlotach. Dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by w liniach lotniczych sprawdzili status swojego lotu.

W porcie lotniczym i w całym mieście rozpoczęło się wielkie sprzątanie zalegającego wszędzie pyłu wulkanicznego.