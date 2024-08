Księżyc znajduje się w średniej odległości około 384 400 km od Ziemi. Średnica Księżyca wynosi około 3474 km, co stanowi około jedną czwartą średnicy Ziemi. Księżyc jest głównym "sprawcą" zjawiska przypływów i odpływów morskich. Jego siły grawitacyjne przyciągają wodę w oceanach powodując regularne przypływy i odpływy. Grawitacyjne oddziaływanie Księżyca pomaga też stabilizować nachylenie osi obrotu Ziemi, co wpływa na stabilność klimatu.

Księżyc oddala się od Ziemi. Nowe odkrycie naukowców

Naukowcy odkryli, że tempo oddalania się Księżyca od Ziemi wynosi ok. 3,8 centymetra rocznie. Choć wydaje się to niewiele w przyszłości może mieć to duży wpływ na naszą planetę. Jednym ze skutków może być znaczące wydłużenie dnia. Jak to możliwe?

Oddalanie się Księżyca powoduje, że Ziemia traci moment pędu, co prowadzi do wydłużania doby. Obecnie doba wydłuża się o około 1,7 milisekundy na wiek. W długim okresie może to prowadzić do znacznego wydłużenia długości dnia, co wpłynie na rytmy biologiczne organizmów żywych oraz na ludzkie społeczeństwa, które są przyzwyczajone do 24-godzinnego cyklu dobowego.

W badaniach eksperci skupili się na obserwacjach Księżyca i analizie skał liczących ok. 90 mln lat. Dzięki temu potwierdzili, że Księżyc oddala się od Ziemi. Zdaniem badaczy, stopniowe odsuwanie się Księżyca sprawi, że doba wydłuży się do 25 godzin.

1,4 mld lat temu doba na Ziemi trwała nieco ponad 18 godzin. Zdaniem badaczy, wydłużenie doby do 25 godzin nie nadejdzie jednak szybko. Według ich wyliczeń nastąpi to za ok. 200 mln lat.

Jak powstał Księżyc?

Przypuszcza się, że Księżyc powstał wskutek tzw. wielkiego uderzenia. Według naukowców to właśnie teoria wielkiego uderzenia jest najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jego istnienia. Według niej, Księżyc powstał ok. 4,5 miliarda lat temu w wyniku zderzenia między młodą Ziemią oraz planetą wielkości Marsa, nazywaną Theą lub Orfeuszem. Od tego czasu krąży jako jej naturalny satelita.