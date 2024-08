Odkąd kandydatką Demokratów w wyborach w USA jest Kamala Harris, partię ogarnął entuzjazm, który pozwolił jej przejść do ofensywy. Tim Walz, wskazany przez Harris na wiceprezydenta, powiedział po prostu, że ta kampania wyborcza "to radość" - relacjonuje w niedzielę "New York Times".