Mpox: Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia UE ocenia sytuację

Mpox to choroba wywoływana przez wirus ospy małpiej. Jest to infekcja wirusowa, która może rozprzestrzeniać się między ludźmi, głównie poprzez bliski kontakt, a czasami ze środowiska na ludzi za pośrednictwem rzeczy i powierzchni, których dotknęła osoba chora na mpox.

W miejscach, w których wirus ospy małpiej występuje wśród niektórych dzikich zwierząt, może być również przenoszony z zakażonych zwierząt na ludzi, którzy mają z nimi kontakt.

W poniedziałek w Brukseli w sprawie choroby obradował Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia. To utworzona w 2001 r. na wniosek ministrów zdrowia państw UE nieformalna grupa doradcza ds. bezpieczeństwa zdrowia na szczeblu europejskim.

Jak powiedział we wtorek rzecznik KE Stefan De Keersmaecker, komitet uznał, że sytuacji dotyczącej mpox nie należy uważać za "nadzwyczajną dla bezpieczeństwa zdrowotnego w Europie".

UE przygotowana na ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa

Przypomniał też o ocenie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z sierpnia, które stwierdziło, że ryzyko dla Europejczyków jest na "niskim poziomie".

Przekazał, że Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia zgodził się co do potrzeby "ściśle skoordynowanego podejścia" do wirusa ospy małpiej.

- Jedną z rzeczy, jakiej dowiedzieliśmy się z pandemii COVID-19, jest konieczność bycia przygotowanym – dodał. Dlatego Hera (dyrekcja generalna Komisji Europejskiej utworzona w celu przygotowania UE na przyszłą pandemię) w 2022 roku zawarła umowy na szczepionki przeciwko mpox". Wyjaśnił, ze chodzi o wspólne zakupy 2 mln dawek.

Powiedział, że w tym kontekście ważna jest międzynarodowa solidarności, a kontrakt na szczepionki pozwala na ich przekazywanie do krajów poza UE. To już się stało, bo kilka dni temu KE ogłosiła przekazanie do 250 tys. szczepionek do Afrykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Africa CDC), które następnie będą dystrybuować je w państwach Afryki.

Dodał, że KE jest w kontakcie z Africa CDC i jest gotowa dalej wspierać te kraje, które zmagają się z chorobą, jeśli będzie to potrzebne.