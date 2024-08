British Hen Welfare Trust poinformowało w swoim komunikacie, że jedna z kur, którą otrzymał król Karol III ma na Henrietta i to właśnie on nadał jej to imię.

Król Karol III adoptował 31 kur

Kura, wraz z 30 innymi towarzyszkami, została przeniesiona do ogrodów Highgrove, prywatnej rezydencji Króla Karola III i Królowej Camilli. Ogrody Highgrove są otwarte dla publiczności, przyciągając prawie 30 000 zwiedzających rocznie.

Brytyjskie Stowarzyszenie Opieki nad Kurami, założone w 2005 roku przez Jane Howorth, działa na rzecz adopcji komercyjnych kur, które nie są już potrzebne w produkcji jaj. Organizacja promuje także wsparcie dla jajek z wolnego wybiegu.

Ratunek dla kur

Kury po osiągnięciu wieku 18 miesięcy, są zwykle wymieniane na młodsze ptaki w celu utrzymania wysokiej produkcji jaj, a starsze kury są kierowane na rzeź. Fundacji we współpracy z rolnikami ma możliwość adopcji ptactwa.

"Ogromna satysfakcja"

Jesteśmy zachwyceni, że milion kur zostało adoptowanych i niezwykle zadowoleni, że Henrietta oraz jej 30 pierzastych przyjaciół zamieszkają w Ogrodach Highgrove. Moim pierwotnym celem było pomóc w znalezieniu nowych domów dla 4 000 kur, a fakt, że przekroczyliśmy ten cel, daje mi ogromną satysfakcję. To niesamowite, że tak wiele kur mogło cieszyć się szczęśliwą emeryturą, co na pewno sprawia radość także wszystkim, którzy przyjęli te zasłużone stworzenia do swoich domów - powiedziała dyrektor generalna BHWT.