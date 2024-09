Co najmniej 11 osób zginęło, a 13 zostało rannych, gdy we wtorek szkolny autobus wjechał w grupę uczniów i rodziców przed szkołą w mieście Taian w prowincji Shandong na wschodzie Chin - poinformowała policja, cytowana przez Associated Press. Jedna z poszkodowanych osób jest w stanie krytycznym.