Na zdjęciach satelitarnych z kwietnia i maja 2023 roku widoczna jest budowa podziemnego tunelu, który ma łączyć laboratoria z elektrownią. Tunel ten ma wystarczającą szerokość i wysokość, aby mogły się nim poruszać zarówno pojazdy, jak i personel w warunkach zapewniających pełną kontrolę atmosferyczną, co ma zagwarantować bezpieczeństwo podczas transportu niebezpiecznych materiałów i przemieszczania się pracowników między budynkami.

Siergijew Posad-6

Nowe budynki w kompleksie Siergijew Posad-6 są wyposażone w liczne urządzenia wentylacyjne, charakterystyczne dla laboratoriów przeznaczonych do pracy z niebezpiecznymi patogenami. Dodatkowo, obiekty te mają rozbudowaną infrastrukturę podziemną oraz zabezpieczenia, sugerujące, że mogą służyć do badań nad szczególnie niebezpiecznymi patogenami. Na terenie laboratorium działa także niezależna elektrownia, co podkreśla jego autonomię i zabezpieczenia w sytuacji awaryjnej.

Obawy Pentagonu

Zarówno analitycy, jak i specjaliści Pentagonu wyrażają obawy co do celów, jakie Rosja zamierza realizować poprzez rozbudowę laboratoriów w Siergijew Posad-6. Andrew Weber, emerytowany ekspert Pentagonu ds. rosyjskich laboratoriów biologicznych, uważa, że rozbudowa tego kompleksu w ściśle tajnej lokalizacji jest niepokojąca. Chociaż na podstawie zdjęć satelitarnych nie można jednoznacznie stwierdzić, że laboratorium prowadzi ofensywne badania nad bronią biologiczną, Weber podkreśla, że działania Rosji w tym zakresie są wyjątkowo nieprzejrzyste.

Oficjalne stanowisko Rosji i oskarżenia wobec Zachodu

W kwietniu 2024 roku wojskowy szef laboratorium Siergiej Borisewicz oświadczył w wywiadzie dla gazety "Krasnaja Zwiezda", że laboratorium w Siergijew Posad-6 ma pełnić rolę kluczowego ośrodka ochrony biologicznej Rosji. Oficjalnym celem laboratorium jest produkcja środków ochronnych dla wojska i ludności przed potencjalną bronią biologiczną, która mogłaby zostać użyta przez obce państwa lub grupy terrorystyczne. Jednocześnie Kreml wielokrotnie oskarżał USA o współpracę z Ukrainą przy tworzeniu tajnego programu broni biologicznej, choć zarzuty te nie mają potwierdzenia.

Historyczne tło programu biologicznego Rosji

Rosja wykorzystuje strategię, która była stosowana jeszcze za czasów Związku Radzieckiego w latach 70. i 80., kiedy to program biologiczny argumentowano działaniami obronnymi przeciwko Zachodowi. W latach 80. radzieckie władze kontynuowały rozwój broni biologicznej, angażując do pracy dziesiątki tysięcy naukowców i prowadząc badania nad patogenami, takimi jak wąglik, ospa prawdziwa i dżuma. Wielu z naukowców, którzy wyemigrowali z ZSRR, ujawniło, że projekt był motywowany domniemanym zagrożeniem ze strony krajów zachodnich.

Rosja odrzuca zarzuty o rozwój broni biologicznej

Kreml zaprzecza, jakoby Rosja rozwijała ofensywną broń biologiczną. Jednak, jak zauważa Mallory Stewart z Biura Kontroli Zbrojeń Departamentu Stanu USA, brak transparentności wokół rosyjskich obiektów Ministerstwa Obrony budzi pytania o faktyczne cele budowy i działań realizowanych w kompleksie Siergijew Posad-6.