Wrogowie, czy to syjonistyczny reżim, czy Stany Zjednoczone, z pewnością otrzymają miażdżącą odpowiedź na to, co robią Iranowi i narodowi irańskiemu oraz frontowi oporu - powiedział Najwyższy przywódca polityczny i duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei w nagraniu wideo opublikowanym przez irańskie media państwowe. Polityk nie sprecyzował czasu ataku, ani jego zakresu.

