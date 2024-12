Osoby prześladowane za swoją orientację seksualną mogą korzystać z trzech typów programów wsparcia imigracji do Kanady: programu rządowego i dwóch typów prywatnego tzw. sponsoringu. Jeden z nich jest połączeniem prywatnych sponsorów finansujących przesiedlenie z rządowym finansowaniem (na pół roku) dla osób wskazanych m.in. przez Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

"Nic z tymi literami"

To właśnie UNHCR ostrzegał w październiku, że od 2021 r. wnioski od osób LGBT chcących znaleźć azyl w innym kraju "coraz częściej są przetrzymywane bez podejmowania decyzji" - pisała na platformie X kanadyjsko-pakistańska dziennikarka Sadiya Ansari, specjalizująca się w problematyce imigracyjnej. Dodała, że już w sierpniu kenijski komisarz ds. uchodźców John Burugu mówił, że pomoc uchodźcom będzie udzielana, ale "nic z tymi literami".

Wspierana przez Thomson Reuters Foundation platforma Context.news, która zajmuje się m.in. sprawami społecznymi, podawała w październiku, że w Kenii dyrekcja urzędu ds. uciekinierów nie uznaje prześladowań z powodu orientacji seksualnej za wystarczający powód do pomocy.

Kara śmierci za homoseksualizm

Kenia jest jednym z afrykańskich krajów, w których jest największa liczba uchodźców – ponad 770 tys., wśród nich są też osoby LGBT, m.in. z sąsiedniej Ugandy, która penalizuje relacje homoseksualne. Według danych Amnesty International, w Afryce 31 krajów uznaje relacje homoseksualne za niezgodne z prawem. W Kenii pojawiła się w 2023 roku propozycja ustawy "o ochronie rodziny", wzorowanej na ustawie z Ugandy, która za bycie gejem przewiduje nawet karę śmierci.

Agencja Canadian Press podała w piątek z Kenii, że w tym kraju trudności mają osoby, które mogłyby już dawno wyjechać legalnie do Kanady. Cytowane biuro prasowe UNHCR potwierdziło, że rząd Kenii przestał zajmować się wnioskami uchodźców uciekających przed prześladowaniami za orientację seksualną lub identyfikację płci kulturowej (gender), choć obie te przesłanki są uznawane za podstawy do przyjęcia wniosku azylowego.

Wstrzymanie wniosków od osób LGBT

Tymczasem wśród osób ubiegających się o wyjazd z Kenii są takie, które przeszły już procedurę uzyskiwania dokumentów umożliwiających podróż do Kanady. Jednak Kenia ich nie wypuszcza, a jednocześnie praktycznie wstrzymała przyjmowanie wniosków od osób LGBT, co oznacza, że nie mają one dokumentów umożliwiających legalną pracę, dostęp do służby zdrowia czy otwarcie rachunku bankowego.

PAP rozmawiała w Toronto z wolontariuszami organizacji Rainbow Railroad, która pomaga w przenosinach do Kanady osób, których życie w krajach pochodzenia jest zagrożone ze względu na ich orientację. Wolontariusze podkreślali jak ważna jest taka pomoc, ponieważ szacuje się, że każdy uchodźca potrzebuje wsparcia przynajmniej pięciu osób, by zbudować życie w nowym kraju. To właśnie ta organizacja jest od 2023 roku jednym z partnerów rządu Kanady w programach przesiedleńczych dla osób LGBT, a współpraca ta została nawiązana m.in. dla pomocy uchodźcom właśnie w Kenii - przypomniała Canadian Press.

Związki ze skrajną prawicą z USA i Rosją

CNN opublikowała w grudniu 2023 roku materiał z dziennikarskiego śledztwa, które wykazywało związki między afrykańskimi politykami będącymi zwolennikami homofobicznego ustawodawstwa z amerykańską skrajnie prawicową organizacją Family Watch International, a także ze Światowym Kongresem Rodzin, amerykańską organizacją, która twierdzi, że promuje chrześcijańskie wartości, sprzeciwia się rozwodom, małżeństwom osób tej samej płci i aborcji. W wielu dziennikarskich materiałach śledczych opisywane są związki takich skrajnych organizacji z Rosją, a materiał z 2022 r. dla członków Parlamentu Europejskiego na temat wykorzystania przez Kreml religii jako instrumentu polityki zagranicznej wymienia związki Kongresu z Rosyjską Cerkwią Prawosławną.