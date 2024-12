Żołnierze z Korei Północnej nagrani podczas walk w obwodzie kurskim

Koreańczycy z Północy zostali zarejestrowani przez ukraińskie drony na linii walk w obwodzie kurskim. Na nagraniach widać, jak żołnierze Kima próbują schronić się za drzewami przed atakami bezzałogowców.

"Noszą bardzo dziwne, ale zabawne kapelusze. Broń trzymają tak, jakby był to karabin Mosin (rosyjski karabin powtarzalny, skonstruowany przez Siergieja Mosina w 1890 roku - red.). Wygląda na to, że stosują tę samą taktykę, co 70 lat temu" – można przeczytać we wpisie pododdziału "Khorne Group" 116. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

"Koreańczycy z Północy jako mięso armatnie". Ukraińcy pokazali nagranie

Pododdział "Khorne Group" 116. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej opublikował także wideo, które pokazują północnokoreańskich żołnierzy w czasie walk w obwodzie kurskim w Rosji.

"Wygląda na to, że Rosjanie wykorzystują Koreańczyków z Północy jako mięso armatnie, bezlitośnie wysyłając ich na linię frontu" – komentuje ukraiński zespół walczący z rosyjską dezinformacją.

Żołnierze z Korei Północnej w Rosji. Zełenski o "zauważalnych stratach"

Wojska Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej pojawiły się na froncie w obwodzie kurskim na przełomie października i listopada 2024 roku. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Rosja angażuje "zauważalną liczbę" żołnierzy z Korei Północnej w walce z ukraińskimi siłami.

– Rosjanie włączają ich [żołnierzy z Korei Północnej - przyp. red.] do połączonych jednostek i wykorzystują ich w operacjach w obwodzie kurskim. Na razie tylko tam. Mamy jednak informacje, że mogą oni być wykorzystywani na innych odcinkach frontu. Straty wśród nich są już zauważalne - przekazał prezydent Ukrainy.