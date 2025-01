Trump podpisuje dekrety na pokładzie Air Force One

Trump podpisał trzy nowe dekrety dotyczące spraw wojska podczas lotu Air Force One z Florydy do Waszyngtonu. Jak sugerował kilka godzin wcześniej podczas wystąpienia przed republikańskimi kongresmenami w Miami, nowy systemobrony antyrakietowej ma przypominać inicjatywę Ronalda Reagana nazywana "gwiezdnymi wojnami", która miała polegać m.in. na wykorzystaniu laserów przechwytujących rakiety w kosmosie. Trump stwierdził, że projekt Reagana się nie powiódł ze względu na niedostatecznie zaawansowaną technologię, lecz dodał, że "teraz mamy fenomenalną technologię".

"Żelazna Kopuła" nowej generacji

Nowa tarcza ma nosić nazwę "Żelaznej Kopuły", lecz ma być czymś innym niż amerykańsko-izraelski system obrony powietrznej krótkiego zasięgu o tej samej nazwie. System chronić ma przed "balistycznymi, hipersonicznymi i zaawansowanymi pociskami manewrującymi oraz innymi atakami powietrznymi nowej generacji". Horyzont czasowy budowy takiej tarczy i czym ma się ona różnić od obecnego warstwowego systemu chroniącego amerykańskie niebo, nie są jasne.

Kontrowersyjne zmiany w polityce wojskowej

Obok "Żelaznej Kopuły" Trump podpisał też dekrety o zakazie służby wojskowej dla osób transpłciowych, "skrajnie lewicowej indoktrynacji" wojska oraz przywróceniu do służby żołnierzy wydalonych ze względu na odmowę przyjęcia szczepionki na Covid-19. Jak zapowiedział nowy szef Pentagonu Pete Hegseth, żołnierze ci mają zostać przywróceni do swoich poprzednich stopni i otrzymać zaległe wynagrodzenie. Obowiązek szczepień na koronawirusa został jednak zniesiony już w 2023 r. i jak notuje agencja AP, do służby powróciło wtedy zaledwie 43 z 8 tys. wydalonych żołnierzy.

Wyeliminowane mają zostać też wszelkie programy promujące inkluzywność i różnorodność (DEI - Diversity, Equity, Inclusion), które według Białego Domu stanowią dyskryminację.