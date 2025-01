Po przeprowadzeniu badań i analiz możemy stwierdzić, że drony, które pojawiły się nad New Jersey w dużych liczbach, zostały upoważnione przez FAA (Federalną Administrację Lotnictwa) do lotów badawczych i innych celów – powiedziała Leavitt podczas swojego pierwszego briefingu w Białym Domu.

Oświadczenie Donalda Trumpa

Rzeczniczka zaznaczyła, że jest to oświadczenie samego prezydenta Donalda Trumpa.

Wiele z tych dronów (...) należało do osób prywatnych, które lubią latać dronami. Z czasem sytuacja pogorszyła się z powodu ciekawości. To nie był wróg - dodała.

Oświadczenie Trumpa odnosiło się do zgłoszeń — głównie w listopadzie i grudniu — o bezzałogowcach nad New Jersey, m.in. w pobliżu baz wojskowych, czy klubu Trumpa w Bedminster. Fala zgłoszeń — w tym również ze strony polityków — wywołała niepokoje i skłoniła poprzednią administrację do wyjaśnienia sprawy. Ówczesne wnioski służb były zbieżne z tym, co we wtorek oznajmił Trump.

Wielokrotnie sugestie Donalda Trumpa

Mimo to nowy prezydent wielokrotnie wcześniej sugerował, że władze ukrywają prawdę na ten temat.

Nasze wojsko wie i nasz prezydent wie. I z jakiegoś powodu chcą trzymać ludzi w niepewności - twierdził podczas konferencji prasowej w listopadzie.