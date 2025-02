Gospodarzem tegorocznej gali był komik Trevor Noah, który rozpoczął ceremonię słowami wdzięczności i nadziei. Dzięki bohaterskim wysiłkom strażaków udało się opanować pożary – powiedział Noah, apelując do widzów o przekazywanie datków na inicjatywy wspierające mieszkańców Los Angeles dotkniętych żywiołem. Jego wystąpienie miało szczególne znaczenie, podkreślając solidarność i wsparcie dla społeczności, które musiały zmierzyć się z trudnymi czasami.

Podczas 67. edycji Grammy wręczono statuetki w ponad 90 kategoriach. Jednym z najważniejszych wyróżnień była nagroda dla "Najlepszego nowego artysty", która trafiła do amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Chappell Roan. 26-letnia artystka wystąpiła z poruszającym wyznaniem, dziękując swoim fanom i jednocześnie zapowiadając walkę o lepsze warunki dla młodych talentów. Powiedziałam sobie, że jeśli kiedykolwiek zdobędę Grammy i będę mogła stanąć przed najbardziej wpływowymi ludźmi w branży muzycznej, zażądam, aby wytwórnie, które zarabiają miliony dolarów na artystach, oferowały godziwe wynagrodzenie i opiekę zdrowotną, zwłaszcza początkującym artystom – przyznała Roan.

Nagranie roku za płytę "Not Like Us"

Amerykański raper Kendrick Lamar zdobył nagrodę w prestiżowej kategorii "Nagranie roku" za płytę "Not Like U"”. Podczas swojego wystąpienia Lamar dedykował statuetkę miastu Los Angeles.To moja okolica, która mnie przytłacza od czasu, kiedy byłem małym szczeniakiem. Nie potrafię wystarczająco podziękować tym miejscom, w których przebywałem od czasów liceum, a przede wszystkim ludziom i rodzinom z Palisades i Altadena – mówił 37-letni raper.

Najważniejszym wyróżnieniem, tzw. The Big Award, czyli nagrodą za najlepszy album roku, zdobyła Beyonce za swoją płytę "Cowboy Carter".

Do wręczenia statuetki artystce poproszono kilkudziesięciu strażaków walczących z pożarami w Kalifornii. W swojej emocjonalnej przemowie Beyonce wyraziła wdzięczność wobec strażaków oraz podkreśliła, jak czuje się bardzo spełniona i zaszczycona tym wyróżnieniem. W ciągu swojej kariery artystka zdobyła łącznie 99 nominacji do nagrody Grammy.

NAGRANIE ROKU

• "Not Like Us" — Kendrick Lamar

ALBUM ROKU

• "Cowboy Carter" — Beyonce

PIOSENKA ROKU

• "Not Like Us" — Kendrick Lamar

NAJLEPSZY NOWY ARTYSTA

• Chappell Roan

PRODUCENT ROKU (NIEKLASYCZNY)

• Daniel Nigro

TEKŚCIARZ ROKU (NIEKLASYCZNY)

• Amy Allen

NAJLEPSZE WYKONANIE SOLOWE – POP

• "Espresso" — Sabrina Carpenter

NAJLEPSZE WYKONANIE GRUPOWE – POP

• "Die With a Smile" — Lady Gaga & Bruno Mars’

NAJLEPSZY ALBUM WOKALNY – POP

• "Short n' Sweet" — Sabrina Carpenter

NAJLEPSZE NAGRANIE – DANCE/ELECTRONIC

• "Neverender" — Justice & Tame Impala

NAJLEPSZE NAGRANIE – DANCE/POP

• "Von Dutch" — Charlie XCX

NAJLEPSZY ALBUM – DANCE/ELECTRONIC

• "Brat" — Charli XCX

NAJLEPSZE NAGRANIE REMIKSOWE

• "Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)"

NAJLEPSZY ALBUM – POP/TRADYCYJNY POP

• "Visions" — Norah Jones

NAJLEPSZE WYKONANIE – ROCK

• "Now And Then" — The Beatles

NAJLEPSZE WYKONANIE – METAL

• "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" — Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

NAJLEPSZY ALBUM – ROCK

• "Hackney Diamonds" — The Rolling Stones

NAJLEPSZA PIOSENKA – ROCK

• "Broken Man" — Annie Clark

NAJLEPSZE WYKONANIE – ALTERNATYWA

• "Flea" — St. Vincent

NAJLEPSZY ALBUM – ALTERNATYWA

• "All Born Screaming" — St. Vincent

NAJLEPSZE WYKONANIE – RAP

• "Not Like Us" — Kendrick Lamar

NAJLEPSZE WYKONANIE – MELODYJNY RAP

• "3:AM" — Rapsody feat. Erykah Badu

NAJLEPSZY ALBUM – RAP

• "Alligator Bites Never Heal" — Doechi

NAJLEPSZA PIOSENKA – RAP

• "Not Like Us" — Kendrick Lamar

NAJLEPSZY ALBUM – COUNTRY

• "Cowboy Carter" — Beyonce

NAJLEPSZY TELEDYSK

• "Not Life Us" — Kendrick Lamar

