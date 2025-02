Prezydent Ukrainy zaznaczył, że docenia pomoc partnerów, którzy wsparli jego kraj w wojnie z Rosją. Bez nich byłoby nam bardzo trudno. A może nawet niemożliwie (samodzielnie oprzeć się agresji – PAP) – przyznał.

Zełenski: To nie jest niezdolność. To niechęć

Jednak zdaniem Wołodymyra Zełenskiego "dziwi to, że przez te trzy lata nie byliśmy w stanie powstrzymać Putina, cały świat nie był w stanie go powstrzymać".

To znaczy, powstrzymać go, spowolnić, uniemożliwić mu zniszczenie nas - a mogli. Ale świat nie był w stanie postawić go na swoim miejscu (…) dać po łapach. To nie jest niezdolność. To niechęć – oświadczył prezydent.

Zełenski: Nie boję się wyborów, ale jest wojna

Zełenski oznajmił, że nie obawia się wyborów, jednak dla ich przeprowadzenia konieczne jest zakończenie stanu wojennego.

Absolutnie nie boję się wyborów. Ale jak to będzie wyglądało? Powinniśmy zakończyć, albo wstrzymać stan wojenny. Jeżeli wstrzymamy stan wojenny, to stracimy armię. (…) Ludzie (żołnierze) powrócą do domów. (…) I nawet dla tych, którzy nie powrócą, będzie to pauza. Rosja z pewnością wykorzysta to do działań ofensywnych – podkreślił.

Prezydent wyraził przekonanie, że Ukraina odzyska wszystkie, okupowane dziś przez Rosję terytoria, gdy uda się ją osłabić. W momencie, gdy Rosja będzie słaba, a będzie tak bez wątpienia, wszystko do nas powróci – oświadczył.

Zełenski: Gwarancje bezpieczeństwa koniecznie

Zełenski odniósł się także do negocjacji pokojowych z Rosją, mówiąc, że powinny być one poprzedzone udzieleniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa – napisała agencja Interfax-Ukraina, omawiając jego wywiad dla ITV.

Gdybym rozumiał, że Ameryka i Europa nas nie opuszczą, że będą nas wspierać i dadzą nam gwarancje bezpieczeństwa, byłbym gotowy na każdy format negocjacji – powiedział.

Zełenski: To jest bardzo ważne dla Trumpa

Szef państwa ukraińskiego powtórzył, że Putin nie chce zakończenia wojny.

Zamrożony konflikt doprowadzi do tego, że on znów powróci ze swoją agresją. Kto wtedy (…) przejdzie do historii jako zwycięzca? Nikt. I będzie to porażka absolutnie wszystkich, a to jest bardzo ważne dla nas i dla (prezydenta USA) Donalda Trumpa. Musi on nie tylko zakończyć wojnę, ale także upewnić się, że Putin nie ma szans na powrót z wojną przeciwko nam. Myślę, że to jest najważniejsze i wszyscy powinni to uznać - wtedy będzie to zwycięstwo. I myślę, że nad tym wszyscy musimy pracować – oświadczył Zełenski.