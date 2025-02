Jak podkreślił Wołodymyr Zełenski w piątkowym wywiadzie dla agencji Reutera Kijów nie proponuje "rozdawania" swoich zasobów, tylko oferuje je na zasadzie wzajemnie korzystnego partnerstwa. Amerykanie pomogli (nam) najwięcej i dlatego powinni zarobić najwięcej– powiedział prezydent Ukrainy, cytowany przez Reutersa.

Prezydent USA Donald Trump zasugerował w poniedziałek, że domaga się od Ukrainy zabezpieczenia dostępu USA do metali ziem rzadkich w zamian za dalszą pomoc wojskową. Mówimy Ukrainie, że mają bardzo cenne metale ziem rzadkich. Chcemy, by zastawili je jako gwarancję. Chcemy gwarancji, bo dajemy im pieniądze garściami - powiedział Trump.

Ukraina ma największe w Europie rezerwy tytanu

Jak przypomina Reuters, Zełenski już jesienią 2024 r. rozmawiał z Trumpem o udostępnieniu ukraińskich złóż metali ziem rzadkich, ważnych w produkcji wysokowydajnych magnesów, silników elektrycznych i elektroniki użytkowej, w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy powiedział Reutersowi, że Ukraina ma największe w Europie rezerwy tytanu, niezbędnego dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, oraz uranu, wykorzystywanego do produkcji energii jądrowej i broni.

"Wiele złóż tytanu znajduje się w północno-zachodniej Ukrainie, z dala od walk" – zauważył Reuters. Według ukraińskiego przywódcy Rosja znała szczegóły na temat położenia kluczowych zasobów na Ukrainie z sowieckich badań geologicznych, które po ogłoszeniu przez Kijów niepodległości w 1991 r. zostały zabrane do Moskwy. Część złóż znajduje się na ukraińskich terytoriach okupowanych przez rosyjskie wojska.

Zełenski chce się spotkać z Trumpem

Zełenski odniósł się także do propozycji wykorzystania rozległych ukraińskich podziemnych magazynów do przechowywania amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego.Wiem, że administracja Trumpa jest tym bardzo zainteresowana (...). Jesteśmy gotowi i chętni na kontrakty na dostawy LNG do Ukrainy. I oczywiście będziemy hubem dla całej Europy – powiedział polityk.

Dla Zełenskiego istotne jest, aby spotkać się z prezydentem USA jeszcze przed spotkaniem Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.W przeciwnym razie będzie to wyglądać jak dialog o Ukrainie bez Ukrainy – ocenił. Prezydent USA powiedział w piątek, że prawdopodobnie spotka się w przyszłym tygodniu z Zełenskim w Waszyngtonie. Sugerował też, że wkrótce może spotkać się również z Władimirem Putinem.