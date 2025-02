Szeryf hrabstwa Adan Mendoza w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Mail" potwierdził w czwartek rano śmierć Gene Hackmana oraz jego żony Betsy Arakaway. W wywiadzie udzielonym w środę wieczorem zaznaczył, że nie ma bezpośrednich dowodów wskazujących na udział osób trzecich. Nie ujawnił jednak przyczyny zgonu ani nie sprecyzował, kiedy dokładnie mogło dojść do ich śmierci. Wraz z nimi zginął również ich pies.

Gene Hackman nie żyje. Jaka była przyczyna śmierci?

Amerykański portal rozrywkowy TMZ powołuje się na córkę aktora, Elizabeth Jean Hackman. Miała ona powiedzieć, że choć nie ma pewności, przyczyną mogło być zatrucie tlenkiem węgla. Szeryf Mendoza poinformował TMZ, że podczas interwencji w posiadłości na miejsce wezwano także pogotowie gazowe i straż pożarną, by upewnić się, że funkcjonariusze nie będą narażeni na niebezpieczeństwo podczas prowadzonych tam czynności. Według szeryfa, jego zastępcy na razie nie wykluczają jednak żadnego scenariusza i wciąż prowadzą dochodzenie.

Reklama

Gene Hackman - zdobywca dwóch Oscarów

Reklama

Eugene Allen Hackman urodził się 30 stycznia 1929 r. w San Bernardino (Kalifornia) w rodzinie Eugene'a Ezry Hackmana i Anny Lydii Elizabeth z domu Gray - ojciec pracował w drukarni lokalnej gazety "Commercial News". Hackman mieszkał przez krótki czas w Storm Lake w stanie Iowa. W 1945 r. zaciągnął się do Korpusu Piechoty Morskiej (US Marines). Ukończył kurs łączności i służył jako radiooperator w amerykańskich bazach wojskowych w Chinach, na Hawajach i w Japonii. W 1951 r. zakończył służbę i wrócił do Stanów Zjednoczonych.

W 1956 r. wyjechał do Kalifornii. Zatrudnił się w teatrze Pasadena Playhouse w Kalifornii, tam zaprzyjaźnił się z początkującym Dustinem Hoffmanem. Historycy filmu podkreślają, że byli oni wówczas postrzegani jako "słabi", "nierokujący" kandydaci na aktorów. Po niepowodzeniach wyjechali do Nowego Jorku. Na przełomie lat 50. i 60. Hackman otrzymał pierwsze angaże do drugoplanowych ról w filmach i serialach telewizyjnych. Już pod koniec lat 50. zagrał w spektaklach nowojorskiego teatru The Premise przy Bleecker Street, a później w Morosco i Belasco Theater przy Broadwayu.

W ciągu trwającej ponad cztery dekady kariery Gene Hackman zdobył m.in. dwa aktorskie Oscary za role we "Francuskim łączniku" i "Bez przebaczenia", cztery Złote Globy, dwie nagrody BAFTA oraz berlińskiego Srebrnego Niedźwiedzia.