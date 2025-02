Świat obiegła informacja o niespodziewanej śmierci Michelle Trachtenberg. Aktorka znana była między innymi z występów w takich serialach, jak "Plotkara" oraz "Buffy: Postrach wampirów".

Michelle Trachtenberg najprawdopodobniej była ciężko chora

Telewizja ABC podała, że matka aktorki znalazła ją martwą w jej nowojorskim mieszkaniu. Na miejscu zjawiła się policja, nie wszczęto śledztwa. Przyczyna śmierci Trachtenberg pozostaje nieznana. W ostatnim czasie fani Michelle Trachtenberg bardzo się o nią martwili. Była ostatnio bardzo szczupła. Aktorka twierdziła w komentarzach pod zdjęciami, które publikowała, że nic jej nie jest. Niektóre media podają, że aktorka niedawno przeszła przeszczep wątroby.

Kariera Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenber urodziła się 11 października 1985 roku w Nowym Yorku. Karierę aktorską rozpoczęła w wieku trzech lat od udziału w reklamach. Później wystąpiła w serialu komediowym "Przygody Piotrków" ("The Adventures of Mr Pete&Mr Pete") i operze mydlanej "Wszystkie moje dzieci". Aktorka grała także w popularnych serialach "Buffy: Postrach wampirów" i "Plotkara". Powróciła do roli w reboocie "Plotkary" w dwóch odcinkach drugiego sezonu serialu HBO Max w 2023 roku