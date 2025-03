Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, ocenił, że Donald Trump kieruje się pragmatyzmem, a jego doradcy, w tym sekretarz stanu Marco Rubio, to rozsądni ludzie. Ławrow odniósł się do hasła Trumpa "zdrowy rozsądek", twierdząc, że oznacza ono zmianę podejścia do polityki międzynarodowej. "Trump zachowuje się właściwie" – podkreślił szef rosyjskiej dyplomacji.

Rosyjski minister skrytykował pomysł wysłania wojsk europejskich na Ukrainę. Nazwał te propozycje "bezczelnością", podkreślając, że nikt nie konsultuje ich z Rosją. Rosja sprzeciwia się jakiejkolwiek formie interwencji europejskiej w tym konflikcie. Trump pokłócił się z Zełenskim W piątek doszło do burzliwej rozmowy między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim. Początkowo spotkanie w Białym Domu miało pozytywny przebieg, ale zakończyło się gwałtowną kłótnią. Trump i jego wiceprezydent J.D. Vance zarzucili Zełenskiemu brak wdzięczności i szacunku dla USA. W efekcie Trump zerwał rozmowy, a ukraińska delegacja została wyproszona z Białego Domu.