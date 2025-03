Poszukiwania na Dominikanie. 20-latka zaginęła

Sudiksha Konanki, studentka medycyny z Pittsburgha, jest poszukiwana na Dominikanie. 20-latka o hinduskich korzeniach przybyła na wyspę w poniedziałek, 3 marca, w towarzystwie pięciorga znajomych. Grupa miała spędzić wakacje na Dominikanie.

Reklama

Kobieta ostatni raz była widziana w nocy ze środy na czwartek, z 5 na 6 marca. O godzinie 4:15 kamery monitoringu zarejestrowały, jak Konanki wraz z siedmioma innymi osobami idzie na plażę przy hotelu Riu Republica w miejscowości Punta Cuna. Przed godziną 6:00 do hotelu wraca już tylko sześć osób. Wśród nich brakuje Sudiksha Konanki, która miała zostać na plaży z nowo poznanym mężczyzną, Amerykaninem. O godzinie 9:55 kamery zarejestrowały, że wraca on z plaży sam.

Tajemnicze zaginięcie na Dominikanie. Trwają poszukiwania studentki

Sudiksha Konanki przez długi czas nie wracała do hotelu. Zgłoszono jej zaginięcie. Policja zidentyfikowała Amerykanina i przesłuchała go. Celem śledczych było ustalenie, co się wydarzyło na plaży, kiedy mężczyzna i Konanki zostali sami. Nie wiadomo, co zeznał Amerykanin. Po uzyskaniu od niego zeznań, policja rozszerzyła śledztwo. Trwają przesłuchania innych osób. Śledczy prowadzą zakrojone na szeroką skalę poszukiwania kobiety przy użyciu helikopterów i łodzi. Na razie nie przyniosły one żadnego skutku.