Sześciodniowa akcja imigracyjna przeprowadzona w kwietniu na Florydzie doprowadziła do aresztowania ponad 1100 osób – podała administracja prezydenta USA Donalda Trumpa. Obecne władze, dążąc do realizacji swoich celów w zakresie masowych deportacji, zamierzają zacieśnić współpracę z lokalnymi organami ścigania – podaje "New York Times".

Jedna z największych takich operacji

Ponad 400 umów z lokalnymi organami ścigania

Regionalny charakter działań ekipy Trumpa Prowadząc poszukiwania nielegalnych imigrantów w lokalnych społecznościach na Florydzie w ramach kwietniowej akcji, Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) współdziałał podczas kwietniowej akcji z florydzkimi władzami, w tym ze stanowym Departamentem Więziennictwa – podał "New York Times". Jedna z największych takich operacji ICE określił tę operację jako jedną z największych przeprowadzonych w jednym stanie. Reklama To model działania, który zostanie wdrożony w całym kraju – zapowiedziała zastępczyni dyrektora ICE Madison D. Sheahan. Według urzędu akcja była wymierzona przede wszystkim w osoby objęte nakazami deportacji oraz mające przeszłość kryminalną. Ponad 60 proc. aresztowanych było wcześniej aresztowanych lub skazanych. Ponad 400 umów z lokalnymi organami ścigania ICE poinformował, że od stycznia podpisał ponad 400 umów z lokalnymi organami ścigania. Jest to element programu 287(g), który umożliwia lokalnym funkcjonariuszom współdziałanie z federalnymi urzędnikami w egzekwowaniu przepisów imigracyjnych. Cytowany przez "NYT" Austin Kocher, profesor Uniwersytetu Syracuse zajmujący się analizą danych dotyczących imigracji, podkreślił, że ponad 200 z tych umów upoważnia lokalnych funkcjonariuszy do dokonywania aresztowań. Reklama Regionalny charakter działań ekipy Trumpa Scott Shuchart, były wysoki rangą urzędnik ICE za rządów poprzedniego prezydenta Joe Bidena, ocenił, że działania ekipy Trumpa będą miały odtąd charakter regionalny, tj. ograniczą się do obszarów skłonnych do współpracy z ICE. Spodziewam się, że większość dużych miast (w wielu stanach – PAP), poza Teksasem i Florydą, będzie wolała zostawić sprawy imigracyjne władzom federalnym – dodał. Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich (ACLU) w apelach do lokalnych organów ścigania przestrzegała przed angażowaniem się w program. Tłumaczy to negatywnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa publicznego, znacznymi kosztami ponoszonymi przez samorządy oraz naruszaniem praw obywatelskich. Powiązane Morawiecki: Niemcy wcisnęły Polsce ponad 10 tys. migrantów

