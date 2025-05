"Obecnie nie ma żadnych przesłanek wskazujących, że był to atak (terrorystyczny) lub celowe działanie" – przekazała policja w sobotę na platformie X.

Szczegóły wypadku

Według ustaleń śledczych luksusowy mercedes klasy G wjechał w grupę stojącą przy wejściu na stację metra Olgaeck w centrum miasta w godzinach szczytu.

"Nie można wykluczyć ataku"

Na razie zakładamy, że był to wypadek, ale prowadzimy wszechstronne dochodzenie – mówił agencji dpa w piątek rzecznik policji. Nigdy nie można wykluczyć ataku, nie da się też zajrzeć ludziom do głów, ale na pierwszy rzut oka wygląda to na wypadek – dodał.

Kierowca aresztowany

42-letni kierowca mercedesa klasy G został aresztowany na miejscu i przesłuchany – poinformowała policja.

Ofiara wypadku

Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali.

Początkowo w wypadku rannych zostało osiem osób, w tym trzy ciężko. Później 46-letnia kobieta zmarła w szpitalu w powodu odniesionych obrażeń.