Sensacyjny zwrot akcji w wyborach na kanclerza Niemiec. Zdawać by się mogło, że murowany kandydat, Friedrich Merz nie uzyskał wymaganej większości w pierwszym głosowaniu w Bundestagu we wtorek. Kandydata trójpartyjnej koalicji – CDU, CSU oraz SPD – poparło we wtorek w tajnym głosowaniu 310 posłów. Zabrakło sześciu głosów.