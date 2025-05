Gdy we wrześniu 2023 roku podczas lotu z Mongolii do Rzymu papież Franciszek został zapytany w samolocie przez dziennikarzy o to, czy odwiedzi Wietnam, odparł: "Jeśli ja nie pojadę, to na pewno pojedzie Jan XXIV". To wywołało dyskusje na temat możliwości przyjęcia imienia Jan przez jego następcę.

Jakie imię przyjmie nowy papież?

Nowy biskup Rzymu zaraz po dokonanym wyborze na konklawe musi odpowiedzieć na zadane po łacinie pytanie: "Quo nomine vis vocari?" (Jakim imieniem chcesz być nazywany?).

Wśród watykanistów i komentatorów dominuje przekonanie, że najmniej prawdopodobny jest wybór imienia Franciszek II przez nowego papieża.

Tych imion nie wybrał żaden papież w historii

Papieże w przeszłości wybierali najczęściej imiona, takie jak Pius, Grzegorz, Jan, Benedykt, Innocenty, Leon i Klemens. Nie wyklucza się, że nowy papież przyjmie jedno z nich.

W spisie imion papieży brakuje na przykład Józefa, Jakuba, Andrzeja i Łukasza, a żaden biskup Rzymu nie zdecydował się na imię Piotr, czyli pierwszego papieża - odnotował portal Vatican News.

Imię papieża jako wola kontynuacji

Przypomina jednocześnie, że w historii Kościoła Jan Paweł I, wybrany w sierpniu 1978 roku jako pierwszy wybrał podwójne imię. Nawiązał w ten sposób do swoich dwóch poprzedników - Jana XXIII i Pawła VI.

Niespełna dwa miesiące później, po następnym konklawe, kardynał Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II.

Taka decyzja jest znakiem woli kontynuacji. Tak było w 2005 roku, gdy Joseph Ratzinger przyjął imię Benedykta XVI nawiązując do postaci Benedykta XV, który stał na czele Kościoła w latach pierwszej wojny światowej.