Drugi dzień konklawe 2025. Czy dzisiaj poznamy nowego papieża? Czy zobaczymy biały dym? Kto zostanie nowym papieżem?

Czarny dym, który pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską w Watykanie w środę około godziny 21:00, zasygnalizował brak wyboru papieża w pierwszym głosowaniu. Ta wstępna tura ma zazwyczaj charakter sondażowy i służy jako test pozwalający ocenić, którzy kardynałowie cieszą się największym poparciem. Do wyboru wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, co w tym konklawe wynosi 89 głosów. Na placu Świętego Piotra na ogłoszenie rezultatu pierwszego głosowania oczekiwało około 45 tysięcy osób. Czekanie przedłużyło się do ponad trzech godzin, między innymi z powodu największej w historii liczby kardynałów elektorów. Około 80 procent uczestników tego wyboru to duchowni mianowani przez zmarłego 21 kwietnia Franciszka.

Reklama

Konklawe 2025. Uroczysta przysięga 133 kardynałów

W środę po południu 133 kardynałów biorących udział w konklawe zgromadziło się w Kaplicy Sykstyńskiej i złożyło uroczystą przysięgę o dochowaniu jego tajemnicy. Był to ostatni publiczny etap procesu wyboru papieża. Następnie, po wydaniu polecenia "extra omnes", drzwi Kaplicy zostały zamknięte, co oznacza rozpoczęcie obrad w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego. Tekst uroczystej przysięgi przed rozpoczęciem konklawe odczytał kardynał Pietro Parolin, który przewodniczył procesowi wyboru papieża, a wcześniej pełnił funkcję sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Wcześniej, podczas Mszy Świętej poprzedzającej obrady, homilię wygłosił dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re.

Harmonogram konklawe na czwartek 8 maja 2025. O której możemy zobaczyć dym?

Reklama

Zgodnie z czwartkowym harmonogramem konklawe, rano w Kaplicy Paulińskiej odbędzie się Msza św. połączona z jutrznią. Następnie, około godziny 9:15, kardynałowie zgromadzą się w Kaplicy Sykstyńskiej na modlitwę w ciągu dnia Liturgii Godzin oraz głosowanie. Wynik głosowania jest komunikowany światu przez dym unoszący się z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej: czarny dym (fumata nera) oznacza brak wyboru, biały dym (fumata bianca) – wybór nowego papieża. Po wyborze nowego papieża ogłasza się to słowami "Habemus Papam" z balkonu bazyliki św. Piotra. Jeśli papież zostanie wybrany podczas porannych sesji, dym może pojawić się o 10:30 lub 12:00. Po przerwie na obiad, kardynałowie wznowią głosowania po południu, a dym (w przypadku wyboru) może być widoczny o 17:30 lub o 19:00.

Polscy kardynałowie na konklawe 2025

W konklawe 2025 z Polski bierze udział czterech kardynałów-elektorów: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski oraz Grzegorz Ryś. Wszyscy są uprawnieni do głosowania, ponieważ nie przekroczyli 80. roku życia na dzień rozpoczęcia wakatu Stolicy Apostolskiej. Stanisław Ryłko i Kazimierz Nycz zostali mianowani kardynałami przez Benedykta XVI, natomiast Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś to nominaci papieża Franciszka.

Ile będzie trwało konklawe 2025?

Konklawe może trwać od kilku godzin do kilku dni. W ciągu ostatnich 100 lat żadne konklawe nie trwało dłużej niż pięć dni. Najkrótsze konklawe trwało kilka godzin (1503 rok), najdłuższe w XIII wieku trwało trzy lata. Konklawe 2025 jest wyjątkowe, ponieważ większość kardynałów-elektorów została mianowana przez papieża Franciszka, co może wpłynąć na wybór kandydata kontynuującego jego reformy, takie jak większa otwartość Kościoła, dialog międzyreligijny czy decentralizacja władzy. Wybór nowego papieża będzie miał znaczenie nie tylko dla Kościoła, ale także dla polityki międzynarodowej i kwestii społecznych, takich jak zmiany klimatu, migracje czy wojny.

Kiedy poznamy nowego papieża?

Jeśli konklawe przebiegnie sprawnie, nowy papież zostanie wybrany i ogłoszony między 7 a 10 maja 2025 roku. Po wyborze nowy papież pojawi się na balkonie bazyliki św. Piotra, aby ogłosić swoje imię i przyjąć hołd wiernych.

Konklawe 2025 transmisja. Gdzie obejrzeć konklawe?

Konklawe 2025 można obejrzeć na żywo na przykład na platformie YouTube na kanale Vatican News - Polski: https://www.youtube.com/watch?v=x4F6qn3VCTs&ab_channel=VaticanNews-Polski

Trwa ładowanie wpisu

Kanał ten będzie również na bieżąco informować o wynikach głosowania.

Kto zostanie nowym papieżem?

Jak twierdzi historyk Tomasz Rowiński, największe szanse na wybór mają kandydaci kojarzeni z pontyfikatem Franciszka. Sądzę, że kandydaci z drużyny papieża wciąż mają znaczne szanse, np. kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu, czy jeden z liderów Wspólnoty Sant’Egidio kard. Matteo Zuppi – powiedział historyk w rozmowie z PAP. Wśród głównych kandydatów na nowego papieża wymieniani są najczęściej: Kard. Matteo Zuppi (Włochy), Kard. Pietro Parolin (Włochy), Kard. Luis Antonio Tagle (Filipiny), Kard. Peter Turkson (Ghana), Kard. Robert Sarah (Gwinea), Kard. Pierbattista Pizzaballa (Włochy), Kard. Péter Erdő (Węgry).