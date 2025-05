W Watykanie ruszyło konklawe. W maju 2025 kardynałowie wybiorą nowego papieża, który zastąpi zmarłego w Poniedziałek Wielkanocny papieża Franciszka. To jedno z najbardziej tajemniczych i wzbudzających ciekawość wydarzeń, które dotyczy Kościoła katolickiego.

Konklawe 2025. Makaron konklawe co to za danie?

W środę w Kaplicy Sykstyńskiej kardynałowie za zamkniętymi drzwiami dokonają wyboru 267. papieża. Konklawe 2025 podobnie, jak te poprzednie, pełne jest ścisłych zasad i obostrzeń. Dotyczą one m.in. jedzenia i posiłków, jakie będą spożywać kardynałowie podczas wyborów nowego papieża.

Jak wynika z historii konklawe, jednym z najbardziej tajemniczych dań jest to, które nazywane jest makaronem konklawe. Składa się ono z trzech prostych składników a dokładnie:

makaronu rigatoni

masła

sera parmigiano reggiano.

Konklawe 2025. To warzywo jest zakazane w menu konklawe

Skromność potraw serwowanych podczas konklawe często łączona jest z tym najdłużej trwającym w historii. Papież Grzegorz X stwierdził, że głodzenie kardynałów będzie dobrym narzędziem nacisku, by szybciej podejmowali decyzję. Ciekawostką jest, że jednym z zakazanych podczas konklawe warzyw są szparagi.

Konklawe 2025. Co kardynałowie będą jedli podczas konklawe?

BBC dotarło do menu, które serwowane będzie podczas konklawe 2025. Potrawy, które będą jedli kardynałowie podczas wyboru nowego papieża, przygotują zakonnice z lokalnych produktów. Okazuje się, że zasady, które ustanowił Grzegorz X zostały nieco złagodzone w połowie XIV w. przez Klemensa VI. To on pozwolił, by posiłki składały się z trzech dań:

zupy

dania głównego z ryby, mięsa lub jajek

deseru w postaci owoców i serów.

Wśród obostrzeń dotyczących jedzenia serwowanego podczas konklawe jest to, by kardynałowie nie mogli otrzymywać wiadomości z zewnątrz włożonych w placek albo pieczonego kurczaka.

Konklawe 2025. Menu oparte na prostych daniach

Co zjedzą kardynałowie podczas konklawe 2025, gdy będą wybierać nowego papieża? Okazuje się, że mają to być proste dania serwowane głównie w region Lacjum i Abruzja. Wśród potraw, które zjedzą kardynałowie mają znaleźć się:

minestrone

spaghetti

arrosticini, czyli szaszłyki jagnięce

gotowane warzywa.

To, jeśli chodzi o potrawy podczas konklawe 2025. Śniadania mają składać się z kawy lub herbaty, chleba i dżemu. Obiady, które zjedzą kardynałowie podczas wyboru zastępcy Franciszka, będą nieco obfitsze. W ich skład wejdą przystawki, dwa dania oraz owoce. Będą to ryż, makaron z sosami, białe mięso, pieczone ryby czy grillowane warzywa. Do picia kardynałowie podczas konklawe 2025 dostaną wino i wodę.