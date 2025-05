Jednocześnie niemal całkowicie zostały wstrzymane przyjęcia innych uchodźców, uciekających z powodu zagrożenia wojną czy prześladowaniami.

Dekret zawieszający przyjmowanie uchodźców

Trump – informowała agencja Reutera – powołał się przy tym na kwestie związane z bezpieczeństwem i kosztami. Mimo iż wcześniej w normalnym trybie sprawdzono i zaaprobowano wnioski tysięcy ludzi, ich przyjazd został zablokowany: po objęciu urzędu Trump podpisał dekret zawieszający przyjmowanie uchodźców.

Wyjątkowe rozwiązania dla Afrykanerów

Jednak już w lutym prezydent stworzył wyjątkowe rozwiązania dla Afrykanerów, jednocześnie obcinając wszelką pomoc finansową USA dla RPA. Trump wspierał Afrykanerów – potomków europejskich osadników z XVII i XVIII wieku – od czasu pierwszej kadencji. Decyzje o umożliwieniu im imigracji do Stanów Zjednoczonych zapadły w rezultacie przyjęcia w RPA prawa pozwalającego rządowi na przejmowanie ziemi od prywatnych właścicieli (czasem bez odszkodowania). Wielu Afrykanerów twierdzi też, że odmawia się im pracy, są ignorowani przez rząd i muszą zmagać się z wymierzoną w białych przestępczością. W RPA biała mniejszość stanowi ok. 7 proc. społeczeństwa, Afrykanerzy liczą nieco ponad połowę tej grupy.

Rząd RPA: Trump nie uwzględnia apartheidu

Władze RPA odpierały te oskarżenia – informowała agencja Reutera. Rząd twierdził, że decyzje Trumpa nie uwzględniają bolesnej historii kolonializmu i apartheidu (systemu rządów, który szczelnie segregował rasowo każdy aspekt życia – od związków po miejsce zamieszkania), zaś decyzja o przyjęciu Afrykanerów oznacza uznanie za uchodźców osoby z najbardziej uprzywilejowanej ekonomicznie grupy społecznej. Jak wynika z danych czasopisma naukowego "Review of Political Economy", przeciętne białe gospodarstwo domowe jest ok. 20 razy bogatsze niż przeciętne gospodarstwo czarnych mieszkańców RPA. Stopa bezrobocia jest wielokrotnie wyższa wśród czarnych niż białych. Biali, choć są mniejszością, posiadają też znacznie więcej gruntów rolnych niż czarni.

60 tysięcy Afrykanerów zainteresowanych

Jak twierdzi "New York Times", wysłane do RPA zespoły konsularne USA przetworzyły dotąd dokumenty ok 8 tys. osób. Agencja Reutera informowała zaś, że ofertą Trumpa wstępnie zainteresowało się ponad 60 tys. Afrykanerów.

Administracja przygotowuje się również do pomocy Afrykanerom w znalezieniu zakwaterowania, wyposażenia domu, niezbędnych artykułów gospodarstwa domowego i innych podstawowych produktów, stwierdził dziennik, opierając się na dokumentach, do których dotarli jego dziennikarze.

Jak przekazał "New York Times", pierwsi Afrykanerzy mają przybyć do USA w początkach przyszłego tygodnia.