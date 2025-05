Kiedy Eurowizja 2025? Kto reprezentuje Polskę? Gdzie można oglądać transmisję? Oto najważniejsze informacje o Eurowizji 2025

Harmonogram Eurowizji 2025 wygląda następująco:

11 maja 2025 – uroczysta ceremonia otwarcia ("turkusowy dywan"),

13 maja 2025 (wtorek) – pierwszy półfinał, start o godz. 21:00,

15 maja 2025 (czwartek) – drugi półfinał, start o godz. 21:00,

17 maja 2025 (sobota) – wielki finał, start o godz. 21:00.

Wszystkie wieczory z Eurowizją 2025 rozpoczną się o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Gdzie się odbywa Eurowizja 2025?

Eurowizja 2025 odbywa się w Bazylei w Szwajcarii. To tam odbędzie się Wielki Finał Eurowizji. Wszystko za sprawą zwycięstwa Nemo z utworem "The Code" na Eurowizji w poprzednim roku.

Kto reprezentuje Polskę na Eurowizji 2025?

W tym roku Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji 2025 reprezentuje Justyna Steczkowska. Artystka zaprezentuje się w pierwszym półfinale konkursu, który odbędzie się 13 maja w Bazylei, Szwajcarii. Kraje, które nie wystąpią w pierwszym półfinale, zmierzą się w drugim półfinale 15 maja. Jedynie część uczestników z obu półfinałów zakwalifikuje się do wielkiego finału. W pierwszym półfinale, wystąpi nasza reprezentantka Justyna Steczkowska z utworem "Gaja" – zaśpiewa jako druga, tuż po Islandii. Justyna Steczkowska przebywa w szwajcarskim mieście od początku maja, intensywnie przygotowując się do swojego występu. Fragmenty jej prób scenicznych, udostępnione publicznie, zapowiadają widowisko pełne dynamicznej choreografii i efektownych wizualizacji.

Gdzie można oglądać Eurowizję 2025?

Transmisję z półfinałów i finału Eurowizji 2025 będzie można oglądać na żywo w TVP1, TVP2 oraz na platformie TVP VOD, a także na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube.

Pierwszy półfinał Eurowizji 2025 (13 maja 2025 roku)

Pierwszy półfinał Eurowizji 2025 odbędzie się 13 maja 2025 roku. Justyna Steczkowska wystąpi jako druga w kolejności podczas pierwszego półfinału, walcząc o miejsce w finale z reprezentantami kilkunastu innych państw. Kolejność prezentacji w tym półfinale jest następująca:

Islandia – Væb ("Róa"),

Polska – Justyna Steczkowska ("Gaja"),

Słowenia – Klemen ("How Much Time Do We Have Left"),

Estonia – Tommy Cash ("Espresso Macchiatto"),

Ukraina – Ziferblat ("Bird of Pray"),

Szwecja – KAJ ("Bara bada bastu"),

Portugalia – Napa ("Deslocado"),

Norwegia – Kyle Alessandro ("Lighter"),

Belgia – Red Sebastian ("Strobe Lights"),

Azerbejdżan – Mamagama ("Run With U"),

San Marino – Gabry Ponte ("Tutta l’Italia"),

Albania – Shkodra Elektronike ("Zjerm"),

Holandia – Claude ("C'est la vie"),

Chorwacja – Marko Bošnjak ("Poison Cake"),

Cypr – Theo Evan ("Shh").

Z tej grupy do finału awansuje dziesięciu wykonawców. Tego samego wieczoru swoje występy, poza konkursem o awans, zaprezentują również automatyczni finaliści reprezentujący Szwajcarię (gospodarz), Hiszpanię i Włochy.

Drugi półfinał Eurowizji 2025 (15 maja 2025 roku)

Drugi półfinał Eurowizji 2025 odbędzie się 15 maja, a na scenie pojawią się reprezentanci kolejnych krajów w poniższej kolejności:

Australia – Go-Jo ("Milkshake Man"),

Czarnogóra – Nina Žižić ("Dobrodošli"),

Irlandia – Emmy ("Laika Party"),

Łotwa – Tautumeitas ("Bur man laimi"),

Armenia – Parg ("Survivor"),

Austria – JJ – ("Wasted Love"),

Grecja – Klavdia ("Asteromata"),

Litwa – Katarsis ("Tavo akys"),

Malta – Miriana Conte ("Serving"),

Gruzja – Mariam Shengelia ("Freedom"),

Dania – Sissal ("Hallucination"),

Czechy – Adonxs ("Kiss Kiss Goodbye"),

Luksemburg – Laura Thorn ("La poupée monte le son"),

Izrael – Yuval Raphael ("New Day Will Rise"),

Serbia – Princ ("Mila"),

Finlandia – Erika Vikman ("Ich Komme").

Podobnie jak w pierwszym półfinale, dziesięciu artystów z tej grupy uzyska awans do finału. Ponadto, w trakcie drugiego półfinału zaprezentują się automatyczni finaliści z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Finał Eurowizji 2025 (17 maja 2025 roku)

Wielki finał konkursu Eurowizji 2025 odbędzie się 17 maja o godzinie 21:00. O zwycięstwo rywalizować będzie łącznie 26 państw – dwudziestu finalistów wyłonionych w półfinałach oraz kraje tzw. "Wielkiej Piątki" (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) i gospodarz (Szwajcaria), które mają zagwarantowany udział w finale.

Eurowizja 2025. Kto poda polskie punkty w wielkim finale Eurowizji?

Jak podano w sobotnim wydaniu programu "Pytanie na śniadanie", to Ola Budka będzie reprezentowała Polskę jako sekretarz jury. Ola Budka to dziennikarka Radia 357, która w lutym tego roku współprowadziła "Wielki Finał Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji". To właśnie ona będzie odpowiedzialna za ogłoszenie wyników polskiego jury.