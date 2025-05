Rosja wzmacnia swoje bazy lotnicze w pobliżu granic NATO

Z nowych zdjęć satelitarnych wynika, że największe i najbardziej aktywne rosyjskie bazy lotnicze zlokalizowane są w obwodzie murmańskim. Trzy obiekty znajdują się w Siewieromorsku na Półwyspie Kolskim nad Morzem Barentsa, gdzie mieści się także główna baza Floty Północnej rosyjskiej marynarki wojennej. Bazy te są położone ok. 115 km od granicy z Norwegią przy Kirkenes oraz ok. 200 km od fińskiej Laponii – pisze portal "Verkkouutiset".

W Siewieromorsku-1 w latach 2023-2024 wyremontowane zostały hangary dla myśliwców. Z kolei w Siewieromorsku-2 także przeprowadzono prace renowacyjne i reaktywowano bazę dla śmigłowców. W trzecim obiekcie wzniesiono też ściany ochronne dla myśliwców. Wcześniej myśliwce były rozmieszczone na otwartej przestrzeni, czasami blisko siebie, ale teraz są bardziej oddalone i bardziej osłonięte.

Rosja chroni swoje samoloty

Z logicznego punktu widzenia zabiegi te mają chronić rosyjskie samoloty przed ukraińskimi dronami dalekiego zasięgu, które w pewnym momencie mogłyby dotrzeć nawet do lotnisk arktycznych – zauważył komentator spraw ukraińskich dziennika "Iltalehti" Emil Kastehelmi.

Podobnie, żeby chronić przed dronami swoje bombowce strategiczne Tu-92, Rosja przerzuciła je do Oleniogorska (ok. 150 km od fińskiej granicy). W bazie w Monczegorsku nie zaobserwowano znaczących zmian od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, a kolejna duża aktywna baza wojskowa znajduje się ok. 700 km na południe w Pietrozawodsku, nad jeziorem Onega (ok. 175 km od fińskiej granicy) oraz w Kamience w obwodzie leningradzkim (ok. 60 km od fińskiej granicy).

W Pietrozawodsku rozbudowano magazyny, mogące pomieścić np. pojazdy wojskowe, a w Kamience garnizony. Z najnowszych zdjęć satelitarnych wynika, że rozstawiono tam także ponad sto namiotów, które - jak zwrócił uwagę szwedzki nadawca SVT - mogłyby pomieścić parę tysięcy żołnierzy. Z tej bazy, tuż za wschodnią granicą, można by ich "łatwo wysłać w stronę Finlandii" – napisał z kolei dziennik "Helsingin Sanomat".

Pod koniec 2024 r. estoński wywiad informował, że obecność wojskowa Rosjan w Kamience została znacznie wzmocniona, a wiąże się to z reaktywacją na początku 2024 r. Leningradzkiego Okręgu Wojskowego ze sztabem w Petersburgu, obejmującego m.in. Karelię, obwód murmański i Flotę Północną.

Akcesja Szwecji i Finlandii do NATO

Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o przyjęcie do NATO wiosną 2022 r. w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę na pełną skalę. Oficjalnie Finowie weszli do Sojuszu 4 kwietnia 2023 r., a Szwedzi 7 marca 2024 r. Rosja, nie godząc się na zerwanie przez te dwa kraje nordyckie z praktykowaną od dziesięcioleci polityką neutralności, zapowiadała podjęcie odpowiednich "środków zaradczych".