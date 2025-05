Eurowizja 2025 - oto pełna lista 26 finalistów. Justyna Steczkowska z utworem "Gaja" wystąpi jako piętnasta. Kiedy i gdzie oglądać transmisję na żywo z finału Eurowizji 2025?

Konkurs Piosenki Eurowizji 2025 składa się z trzech etapów. Pierwszy półfinał odbył się 13 maja, drugi - w czwartek, 15 maja o godz. 21.00, z kolei wielki finał zaplanowano na 17 maja, czyli sobotę - na godz. 21.00.

Kto reprezentuje Polskę w finale Eurowizji 2025?

W tym roku Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji 2025 reprezentuje Justyna Steczkowska. Artystka zaprezentowała się w pierwszym półfinale konkursu i udało jej się zakwalifikować do wielkiego finału. Nasza reprezentantka po raz kolejny wystąpi z utworem "Gaja".

Eurowizja 2025. Lista finalistów

Wielki finał konkursu Eurowizji 2025 odbędzie się 17 maja o godzinie 21:00. O zwycięstwo rywalizować będzie łącznie 26 państw – dwudziestu finalistów wyłonionych w półfinałach oraz kraje tzw. "Wielkiej Piątki" (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) i gospodarz (Szwajcaria), które mają zagwarantowany udział w finale. Oto pełna lista finalistów Eurowizji 2025 - wraz z gospodarzem i Wielką Piątką:

Norwegia - Kyle Alessandro ("Lighter"),

Albania - Shkodra Elektronike ("Zjerm"),

Szwecja - KAJ ("Bara bada bastu"),

Islandia - Væb ("Róa"),

Holandia - Claude ("C'est la vie"),

Polska - Justyna Steczkowska ("Gaja"),

San Marino - Gabry Ponte ("Tutta l’Italia"),

Estonia - Tommy Cash ("Espresso Macchiatto"),

Portugalia - Napa ("Deslocado"),

Ukraina - Ziferblat ("Bird of Pray"),

Litwa - Katarsis ("Tavo akys"),

Izrael - Yuval Raphael ("New Day Will Rise"),

Armenia - Parg ("Survivor"),

Dania - Sissal ("Hallucination"),

Austria - JJ – ("Wasted Love"),

Luksemburg - Laura Thorn ("La poupée monte le son"),

Finlandia - Erika Vikman ("Ich Komme"),

Łotwa - Tautumeitas ("Bur man laimi"),

Malta - Miriana Conte ("Serving"),

Grecja - Klavdia ("Asteromata"),

Szwajcaria - Zoë Më ("Voyage"),

Włochy - Lucio Corsi ("Volevo Essere Un Duro"),

Niemcy - Abor & Tynna ("Baller"),

Francja - Louane ("Maman"),

Hiszpania - Melody ("Esa Diva"),

Wielka Brytania - Remember Monday ("What The Hell Just Happened?").

Kolejność występów na finale Eurowizji 2025. Polska z numerem 15

Okazuje się, że Polska wystąpi z numerem 15, czyli w środku koncertu, zaraz za Włochami, a przed Niemcami. Oto kolejność wszystkich występów na finale Eurowizji w sobotę: Norwegia, Luksemburg, Estonia, Izrael, Litwa, Hiszpania, Ukraina, Wielka Brytania, Austria, Islandia, Łotwa, Holandia, Finlandia, Włochy, Polska, Niemcy, Grecja, Armenia, Szwajcaria, Malta, Portugalia, Dania, Szwecja, Francja, San Marino, Albania.

O której wystąpi Justyna Steczkowska podczas finału Eurowizji 2025?

Trudno jednoznacznie określić, o której wystąpi nasza reprezentantka. Szacunkowo można przypuszczać, że występ Justyny Steczkowskiej na finale Eurowizji 2025 rozpocznie się po 22:00, około 22:15.

Kiedy oglądać transmisję na żywo z finału Eurowizji 2025?

Gdzie oglądać transmisję na żywo z finału Eurowizji 2025?

Transmisję z półfinałów i finału Eurowizji 2025 będzie można oglądać na żywo w TVP1, TVP2 oraz na platformie TVP VOD, a także na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube: https://www.youtube.com/@EurovisionSongContest/videos

Kto poda polskie punkty w wielkim finale Eurowizji 2025?

Ola Budka będzie reprezentowała Polskę jako sekretarz jury podczas finału Eurowizji 2025. Ola Budka to dziennikarka Radia 357, która w lutym tego roku współprowadziła "Wielki Finał Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji". To właśnie ona będzie odpowiedzialna za ogłoszenie wyników polskiego jury.