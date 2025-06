Delegaci byli za wykluczeniem Rosjan

Decyzja w sprawie wykluczenia Rosjan z igrzysk zapadła na 73. Kongresie FIL w fińskim Tampere. Jego uczestnicy zapoznali się z anonimową ankietą na temat startu rodaków Putina w najważniejszych imprezach. Później w głosowaniu 24 delegatów było za dalszym wykluczeniem, a siedmiu opowiedziało się za dopuszczeniem reprezentantów kraju agresora. Jeden głos był nieważny. Decyzja o zakazie startów odpowiada interesom naszej saneczkarskiej społeczności - powiedział prezydent FIL Einars Fogelis.

Rosyjskich saneczkarzy zabraknie na igrzyskach

W drugim głosowaniu Komitet Wykonawczy FIL nie został upoważniony do opracowania programu uczestnictwa dla neutralnych sportowców (AIN), jak to się dzieje w niektórych federacjach. To sprawia, że start rosyjskich saneczkarzy w przyszłorocznych igrzyskach jest niemożliwy. Zmagania olimpijskie we Włoszech odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026.