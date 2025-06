Polski produkt wycofany z cypryjskich sklepów

Jak informuje portal o2.pl, groźną bakterię Salmonella enteritidis wykryto w mrożonym filecie z piersi kaczki pochodzącym z Polski. "Produkt został uznany za niezdatny do spożycia i natychmiast wycofany z obrotu. Informacje przekazała Służba Zdrowia Republiki Cypryjskiej po przeprowadzeniu urzędowej kontroli" - podano.

Reklama

Jak przekazano w komunikacie, "w ramach przeprowadzania kontroli urzędowych na rynku przystąpiono do pobierania próbek produktu, w którym po badaniach laboratoryjnych wykryto drobnoustrój zapalenia jelit Salmonella i jest on uważany za nienadający się do spożycia przez ludzi".

Co to dokladnie za produkt?

Portal przekazał, że chodzi o: "Filet z piersi kaczki ze skórą, klasa A, surowy, głęboko mrożony 624 g (waga różni się w zależności od opakowania), partia nr 2407930679, wszystkie daty minimalnej trwałości do 19.03.2026 r., kraj pochodzenia: Polska".

Inspekcja sanitarna poinformowała cypryjskiego importera i dystrybutora produktu o konieczności natychmiastowego wycofania go ze sprzedaży.

Ostrzeżenie do konsumentów

Cypryjska Służba Zdrowia apeluje do konsumentów o zachowanie ostrożności, ponieważ część zanieczyszczonej partii mogła już trafić do sprzedaży. W związku z tym, zaleca się unikanie spożywania produktu i zwrócenie go do punktów zakupu.

W celu pełnego wyjaśnienia sprawy, Cypryjska Służba Zdrowia ściśle współpracuje z lokalnymi służbami weterynaryjnymi. Obecnie trwa dochodzenie, którego celem jest ustalenie źródła skażenia oraz ocena potencjalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego.