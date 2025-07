Trump został zapytany, czy zamierza deportować Muska, naturalizowanego obywatela USA, przed wylotem do Florydy na otwarcie ośrodka dla migrantów, nazywanego "Aligatorowym Alcatraz".

Trump: Może będziemy musieli wysłać DOGE na Elona

Nie wiem, będziemy musieli to sprawdzić. Może będziemy musieli wysłać DOGE na Elona. Wiecie, czym jest DOGE? To potwór, który może wrócić i zjeść Elona. Czy to nie byłoby straszne? Dostaje dużo dotacji – odpowiedział Trump, odnosząc się do Departamentu Wydajności Państwa (DOGE), zespołu stworzonego z inicjatywy Muska, by ograniczyć wydatki budżetowe.

Trump: Musk może stracić znacznie więcej niż tylko Teslę

Prezydent USA już kolejny raz zagroził swojemu byłemu doradcy w związku z krytyką Muska wobec rozważanego obecnie w Senacie projektu ustawy zwanego "One Big Beautiful Bill Act". Projekt ten zawiera realizację obietnic wyborczych Trumpa dotyczącą cięć podatków, ale również przewiduje eliminację subsydiów i dopłat do samochodów elektrycznych oraz dodatkowe podatki na panele słoneczne. Trump przekonuje, że Musk krytykuje projekt, bo straci na tym jego firma, Tesla, lecz dodał, że miliarder "może stracić znacznie więcej".

W nocy we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social dodał, że gdyby Musk stracił państwowe subsydia dla swoich firm, musiałby wrócić do RPA.

"Gdyby nie było więcej wystrzeliwania rakiet, satelitów czy produkcji samochodów elektrycznych, nasz kraj zaoszczędziłby fortunę. Może DOGE powinno się temu dobrze i ostro przyjrzeć? ZAOSZCZĘDZILIBYŚMY DUŻO PIENIĘDZY!!!" – napisał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Pierwsza publiczna kłótnia Trumpa i Muska w czerwcu

Krytyka pod adresem projektu ustawy była zarzewiem pierwszej publicznej kłótni Trumpa i Muska jeszcze na początku czerwca. Musk powrócił do ostrej krytyki projektu w czasie, gdy Trump stara się zapewnić większość głosów w Senacie. Określił ją jako "chorą" i stwierdził, że popierający ją Republikanie powinni "spalić się ze wstydu", bo zwiększy ona zadłużenie państwa. Zapowiedział też, że jeśli ustawa zostanie przyjęta, powoła nowe ugrupowanie, "Partię Ameryki".

W poniedziałek senatorowie głosowali cały dzień i całą noc nad poprawkami, a we wtorek spodziewane jest głosowanie nad całym projektem, choć jego los nie jest jeszcze do końca przesądzony.

Skąd pochodzi Musk i czy może zostać deportowany?

Pochodzący z RPA Elon Musk jest obywatelem USA od 2002 roku i według prawa nie może zostać deportowany bez odebrania mu obywatelstwa. Jest to możliwe tylko w bardzo ograniczonej liczbie przypadków, np. jeśli obywatelstwo zostało nabyte za pomocą oszustwa.