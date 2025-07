47-letni przedsiębiorca budowlany z okolic Bolonii i 53-letnia mieszkanka Sycylii zmarli we wtorek na skutek ekstremalnych upałów we Włoszech. Mężczyzna zmarł w południe na placu budowy, a chora na serce kobieta zasłabła na ulicy koło Palermo. Ministerstwo zdrowia apeluje o stosowanie się do jego zaleceń.