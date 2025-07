Strajki we Francji

Prawie 20 proc, lotów w UE odbywa się nad Francją, jednak francuskie służby nie chronią lotów nad Francją podczas strajków ATC (tak jak robią to inne państwa UE, takie jak Grecja, Włochy i Hiszpania). Na początku tego miesiąca (3 i 4 lipca) francuskie strajki ATC wymusiły odwołanie 1500 lotów, co zniweczyło plany podróży ponad 270 000 obywateli UE i ich rodzin. 90 proc. tych odwołań dałoby się uniknąć gdyby loty nad Francją były chronione podczas francuskich strajków ATC. To niedopuszczalne, że niecałe 2 tygodnie później plany podróży 30 000 pasażerów zostały zakłócone z powodu kolejnego strajku - czytamy w komunikacie.

Apel do von der Leyen

"Ursula von der Leyen ma obowiązek chronić jednolity rynek lotniczy i utrzymać otwartą przestrzeń powietrzną nad Francją, aby pasażerowie, którzy nie podróżują do/z Francji, mogli kontynuować podróż podczas kolejnych strajków francuskiego ATC. Ursula von der Leyen musi teraz podjąć działania w celu zreformowania nieskutecznych europejskich usług ATC lub zrezygnować i pozwolić komuś kompetentnemu wykonać tę pracę" - dodano.