Według tych źródeł Trump na ten moment rezygnuje z relacji ze stroną ukraińską i rosyjską, aby podczas organizacji spotkania między przywódcami tych dwóch państw nie odgrywać żadnej bezpośredniej roli. "Tym samym (prezydent USA – PAP) wycofuje się z negocjacji mających na celu zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę" – podał "Guardian".

Zdaniem Trumpa kolejnym etapem działań na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie pozostaje dwustronne spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – stwierdzili urzędnicy w rozmowie z gazetą.

"Trump nie zamierza brać udziału"

Amerykański przywódca w ostatnich dniach powiedział swoim doradcom, że zamierza zorganizować trójstronne spotkanie z Zełenskim i Putinem dopiero po tym, jak dojdzie do spotkania między nimi bez udziału stron trzecich. Jak zauważył dziennik, "nie jest jednak jasne, czy do tej pierwszego szczytu dojdzie, ale Trump nie zamierza w nim brać udziału".

Jak przypomniano, we wtorek w wywiadzie telefonicznym udzielonym dziennikarzowi Markowi Levinowi w radio WABC prezydent USA powiedział, że jego zdaniem lepiej byłoby, gdyby Putin i Zełenski spotkali się bez niego. Chcę po prostu zobaczyć, co się wydarzy na spotkaniu. Oni są w trakcie jego ustalania i zobaczymy, co się stanie – stwierdził.

"Poczekajmy i zobaczmy"

W rozmowie z "Guardianem" jeden z amerykańskich urzędników wysokiej rangi określił sytuacje jako "poczekajmy i zobaczmy" Trumpa w kwestii ewentualnej rozmowy Putina z Zełenskim. Gazeta twierdzi także, że Biały Dom nie ma jeszcze krótkiej listy miejsc, w których spotkanie mogłoby się odbyć.