Czarnogóra. Nieznany klejnot Europy lepszy niż Hiszpania?

W poszukiwaniu idealnego miejsca na wakacje, wielu z nas wybiera popularne destynacje, takie jak Hiszpania, Grecja czy Portugalia. Cieszą się one sławą dzięki pięknym krajobrazom i bogatej ofercie turystycznej. Niestety, w szczycie sezonu letniego bywają one przepełnione, co może odebrać urok relaksującego wypoczynku. Okazuje się jednak, że na mapie Europy istnieje ukryty klejnot, który oferuje równie spektakularne widoki, a przy tym jest znacznie bardziej przystępny cenowo i mniej zatłoczony. Mowa o Czarnogórze.

Malownicze piękno bez tłumów

Czarnogóra, położona nad Morzem Adriatyckim, wciąż pozostaje nieodkrytym skarbem Europy, który nie został jeszcze zdominowany przez masową turystykę. Turyści, którzy mieli okazję ją odwiedzić, zgodnie twierdzą, że jej wybrzeże, krystalicznie czyste wody i klimatyczne historyczne miasta, z powodzeniem mogą konkurować z tym, co oferują bardziej znane kraje. Można tam cieszyć się tym pięknem w spokoju, bez konieczności przepychania się przez tłumy, co jest częstym problemem na przykład na greckich wyspach czy hiszpańskim Costa del Sol.

Zatoka Kotorska - Serce Czarnogóry

Jedną z największych atrakcji, która zachwyca wszystkich odwiedzających, jest Zatoka Kotorska. Ten cud natury, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, często jest porównywany do skandynawskiego fiordu. Otoczony majestatycznymi szczytami, skrywa w sobie historyczne miasteczka, takie jak Kotor czy Perast, które urzekają swoim niepowtarzalnym urokiem. Spacer po starówce Kotoru to prawdziwa podróż w czasie, pozwalająca poczuć autentyczny klimat tego miejsca, znacznie bardziej spokojny niż na przykład w Atenach czy na Santorini.

Wakacje w Czarnogórze - Taniej niż myślisz

Jednak to, co naprawdę wyróżnia Czarnogórę na tle popularnych europejskich kurortów, to jej przystępne ceny. Jak zauważają turyści, wydatki na wakacje w Czarnogórze, w porównaniu do tych w Hiszpanii, stanowią zaledwie ułamek kosztów. Dzień na plaży w Budvie czy Tivacie nie obciąży Twojego portfela w takim stopniu, jak w typowych hiszpańskich kurortach, a widoki pozostaną równie spektakularne.

Więcej niż tylko plaże

Choć wybrzeże Czarnogóry jest zachwycające, kraj ma do zaoferowania znacznie więcej. Wybierając się w głąb lądu, odkryjesz zapierający dech w piersiach Park Narodowy Durmitor, z jego górskimi panoramami i licznymi szlakami turystycznymi. To idealne miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku i pieszych wędrówek.