Przeciwko udzieleniu rządowi wotum zaufania głosowało 364 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (niższej izby parlamentu), a za – 194 posłów. Wstrzymało się zaś piętnastu.

Spodziewany wynik głosowania

Podczas debaty przed głosowaniem stronnictwa opozycyjne, Partia Socjalistyczna i skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN), zapowiedziały, że nie udzielą rządowi wotum zaufania. Prawicowi Republikanie (LR), którzy współtworzyli gabinet Bayrou, pozostawili swym deputowanym wolną rękę i 13 posłów Republikanów głosowało przeciwko rządowi.

Tuż przed głosowaniem premier, wobec spodziewanego negatywnego wyniku, podziękował ministrom swego gabinetu za wspólną pracę przez dziewięć miesięcy. Zapewnił, że zdołali razem stworzyć zespół, w którym nie było "kryzysów" ani "napięć".

Komunikat Pałacu Elizejskiego

Prezydent Macron "przyjmuje do wiadomości" upadek rządu Bayrou w wyniku głosowania w parlamencie i "powoła nowego premiera w najbliższych dniach" – oznajmił Pałac Elizejski w komunikacie.

W imieniu socjalistów szef ich frakcji Boris Vallaud przekonywał podczas poniedziałkowej debaty, że na czele nowego rządu powinien stanąć polityk z lewicy. PS deklarowała chęć sformowania rządu, ale byłby to – tak jak w przypadku gabinetu Bayrou – rząd mniejszościowy.

Le Pen: Przedterminowe wybory

Szefowa frakcji parlamentarnej RN Marine Le Pen oświadczyła zaś, że prezydent powinien zwołać nowe wybory parlamentarne. Liderka skrajnej prawicy powiedziała, że powołanie nowego gabinetu, który wywodziłby się z centrum tak jak rząd Bayrou, "oznaczałby instytucjonalną stagnację kraju". Ostrzegła, że nowy premier z tego obozu "nie przetrwa prawdopodobnie debaty nad budżetem", czyli procesu uchwalania przez parlament budżetu na 2026 rok.

Krótkie rządy Bayrou

Francois Bayrou, sojusznik polityczny Macrona, szef centrowej partii MoDem, został powołany na premiera w grudniu 2024 roku. Jego mniejszościowy rząd od początku zagrożony był wotum nieufności ze strony opozycji z lewej i prawej strony sceny politycznej. Premier przedstawił w lipcu br. projekt budżetu na 2026 rok przewidujący oszczędności w wys. 44 mld euro; opozycja uznała go za niesprawiedliwy i obciążający gorzej sytuowanych obywateli.

Mimo to premier zażądał głosowania nad wotum zaufania, argumentując, że przed negocjacjami w sprawie konkretnych rozwiązań w budżecie konieczna jest zgoda w sprawie diagnozy sytuacji, czyli stanu finansów publicznych. Występując w poniedziałek w parlamencie, Bayrou zarysował mroczny obraz narastającego zadłużenia kraju. Podkreślił, że deputowani mogą zmusić rząd do odejścia, ale nie mogą "wymazać" faktów. Rzeczywistość pozostanie nieubłagana – nadal rosnąć będą wydatki, a ciężar zadłużenia, już nieznośny, będzie coraz większy i coraz kosztowniejszy – mówił szef rządu.

Bayrou był piątym szefem rządu od początku drugiej kadencji prezydenckiej Macrona, czyli od 2022 roku. Problem z powołaniem stabilnego rządu, odczuwalny od 2022 roku, pogłębił się, gdy w 2024 roku przedterminowe wybory ogłoszone przez prezydenta nie przyniosły żadnej partii zdecydowanej większości. Z tego powodu opozycja, a także większość opinii publicznej obciąża szefa państwa odpowiedzialnością za obecny kryzys polityczny.