Jak zrelacjonował ratownik, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do centrali TOPR przed godz. 15. Wynikało z niego, że turysta spadł w rejonie Koziej Przełęczy.

Śmigłowiec TOPR w akcji

Po dolocie ratownicy TOPR podjęli czynności resuscytacyjne, od których po około 20 minutach odstąpiono – relacjonował dyżurny. Ciało turysty przetransportowano śmigłowcem do Zakopanego. W akcji uczestniczyło siedmiu ratowników górskich.

Nieznane szczegóły wypadku

Według dyżurnego, szczegóły wypadku oraz tożsamość turysty są obecnie ustalane przez zakopiańską policję.