Turysta zginął w poniedziałek po upadku z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy w Tatrach – poinformował ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Kowalczyk.
Jak zrelacjonował ratownik, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do centrali TOPR przed godz. 15. Wynikało z niego, że turysta spadł w rejonie Koziej Przełęczy.
Śmigłowiec TOPR w akcji
Po dolocie ratownicy TOPR podjęli czynności resuscytacyjne, od których po około 20 minutach odstąpiono – relacjonował dyżurny. Ciało turysty przetransportowano śmigłowcem do Zakopanego. W akcji uczestniczyło siedmiu ratowników górskich.
Nieznane szczegóły wypadku
Według dyżurnego, szczegóły wypadku oraz tożsamość turysty są obecnie ustalane przez zakopiańską policję.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama