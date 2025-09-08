Wszystko wskazuje na to, że imperialistyczne plany Putina nie zakończą się wraz z podbojem Ukrainy, ale wtedy dopiero się zaczną, to będzie dopiero początek – ocenił szef niemieckiego rządu.

Merz: Berlin obserwuje prowokacje Moskwy na Morzu Północnym

Według Merza Niemcy doświadczają "codziennie coraz intensywniejszych i bardziej agresywnych hybrydowych ataków ze strony Rosji, wymierzonych w infrastrukturę". Berlin obserwuje również, jak podkreślił niemiecki kanclerz, "prowokacje" Moskwy na Morzu Północnym. Rosja i Chiny starają się zabezpieczyć strefy wpływów w Europie Południowo-Wschodniej – ostrzegł.

Merz: Musimy skorygować nasze interesy bez fałszywej nostalgii

Merz zaapelował także, aby Europa ponownie oceniła swoje interesy i bardziej agresywnie zabiegała o nowe partnerstwa na całym świecie, w miarę jak zmieniają się jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

My w Europie musimy skorygować nasze interesy bez fałszywej nostalgii– mówił szef rządu Niemiec. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone pozostają ważnym partnerem, ale "ta relacja stała się mniej oczywista, ponieważ Waszyngton uzależnia swoje powiązania od określonych interesów i zagadnień".

Merz: Musimy nawiązywać nowe partnerstwa na całym świecie

To jest coś nowego, co oznacza, że musimy nawiązywać nowe partnerstwa na całym świecie, a istniejące rozwijać i wzmacniać jeszcze bardziej agresywnie niż dotychczas – stwierdził Merz.