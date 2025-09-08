W środę o godz. 10 w Sejmie ogłosimy złożenie w Sądzie Okręgowym w Warszawie podpisów poparcia dla utworzenia nowej partii – poinformował PAP senator Wadim Tyszkiewicz (Koło Senackie Niezależni i Samorządni).

Dla kogo nowa partia?

Jak dodał, program nowej partii jest skierowany przede wszystkim do zawiedzionych wyborców, którzy deklarują, że więcej już nie wezmą udziału w wyborach. Wielu wyborców jest zniechęconych polską polityką i się poddają, co powoduje, że zyskują na tym głównie partie opozycyjne, które prą do przejęcia władzy – dodał były prezydent Nowej Soli. Wyjaśnił, że ma na myśli takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja czy partia Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej).

Reklama

Trzy filary nowej partii

Reklama

Według senatora, partia ma opierać się na trzech filarach: samorządności, gospodarce oraz bezpieczeństwie wewnętrznym i zewnętrznym. Tyszkiewicz określił nowe ugrupowanie "partią środka", o poglądach konserwatywno-liberalnych. Wskazał także z członków jakich grup będzie się składać partia. My opieramy się w dużej mierze na wybitnych samorządowcach, którzy w swoim życiu osiągnęli sukcesy oraz zrobili wiele dla Polski, na przedsiębiorcach, którzy są fundamentem rozwoju gospodarczego kraju – powiedział.

Samorządy fundamentem

Chcemy pokazać, że Polska po 1989 roku osiągnęła gigantyczny sukces, którego nie doceniamy, a zawdzięczamy go w ogromnej mierze przedsiębiorczości i samorządności, czyli władzy ludzi wybieranej przez ludzi w naszych małych Ojczyznach – podkreślił Tyszkiewicz. Jak zauważył, to samorządy stanowią fundament sukcesu Polski po 1989 roku. Senator zaznaczył, że decyzja o utworzeniu nowej partii powstała po wyborach prezydenckich. W krótkim czasie podjęliśmy decyzję, że coś należy zrobić, żeby nie stracić tego gigantycznego potencjału i sukcesu, jakim jest sukces gospodarczy Polski od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku – dodał.

Zwrócił uwagę, że ewentualna koalicja Konfederacji, PiS-u i partii Brauna mogłaby w kolejnej kadencji parlamentu zdobyć większość konstytucyjną i obrać kierunek wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Określił to mianem "czarnego scenariusza".

Senator Tyszkiewicz przekazał, że program partii zostanie zaprezentowany podczas środowej konferencji w Sejmie. Program ten będzie cały czas ewaluował – zaznaczył. Polityk dodał, że nie zależy im na "twardym przekazie od kreski do kreski", lecz na wspólnym budowaniu i modyfikowaniu programu politycznego przyjaznego obywatelom. Sytuacja polityczna w Polsce jest bardzo dynamiczna i może się wydarzyć wszystko, łącznie z "czarnym" scenariuszem, więc czas do dzieła – wskazał.

Partia bez lidera

Podkreślił, że ugrupowanie nie będzie na początku mieć jednego lidera. Do tej pory mieliśmy tylko partie liderskie. Członkowie naszej nowej partii i obywatele mają wskazać lidera w późniejszym czasie – wyjaśnił. Dodał, że obecnie do nowej partii na pewno wstąpi on wraz z dwoma pozostałymi senatorami z Koła Senackiego Niezależni i Samorządni – Andrzejem Dziubą (byłym prezydentem Tychów) i Zygmuntem Frankiewiczem (byłym prezydentem Gliwic). Wśród założycieli partii są też urzędujący prezydenci i burmistrzowie miast i przedsiębiorcy – powiedział senator.