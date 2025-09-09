Mural, choć nie nawiązuje do konkretnej sprawy, powstał zaledwie dwa dni po tym, jak w Londynie zatrzymano 890 osób podczas protestu wspierającego zdelegalizowaną grupę Palestine Action. Przedstawienie sędziego w agresywnej pozie, uderzającego protestującego, jest silnym komentarzem na temat wymiaru sprawiedliwości i wolności do wyrażania sprzeciwu. Dzieło, które powstało na ścianie budynku Queen's Building, zostało bardzo szybko zasłonięte przez strażników. Na portalach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać, że mural przykryto plastikowymi płachtami i metalowymi barierami.

Co dalej z dziełem? Status zabytku przesądził

Rzecznik Royal Courts of Justice poinformował w rozmowie z "Guardianem", że praca Banksy'ego zostanie usunięta. Powodem jest status budynku – Queen's Building jest wpisany na listę zabytków o szczególnym znaczeniu architektonicznym lub historycznym, a jego oryginalny charakter musi pozostać nienaruszony.

Reklama

Reklama

Banksy i jego wcześniejsze prace

Banksy jest znany na całym świecie ze swoich satyrycznych graffiti, które poruszają tematy polityczne i społeczne. Artysta, którego tożsamość pozostaje nieznana, często krytykuje kapitalizm, wojnę i degradację środowiska. Wśród jego ostatnich dzieł znajdują się:

Mural z grudnia 2024 roku w Neapolu, gdzie wykorzystał rdzewiejącą rurę do stworzenia rany postrzałowej w klatce piersiowej Madonny z Dzieciątkiem.

Prace z 2022 roku w Ukrainie, które namalował na zniszczonych wojną budynkach w Kijowie, Irpieniu i Borodziance.

Murale o tematyce zwierzęcej z ubiegłego roku w Londynie, przedstawiające m.in. słonie i pelikany.

Jego prace osiągają astronomiczne ceny na aukcjach, a dzieło "Toxic Beach" sprzedano w marcu 2025 roku za 4,3 mln funtów (ponad 21 mln zł).