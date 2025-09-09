Śmiertelny atak na emerytów

"Rosjanie zaatakowali ludzi oczekujących na wypłaty emerytur. To nie są działania wojenne, to zwykły terroryzm" – napisał Fiłaszkin.

Spodziewany wzrost liczby ofiar

Według przedstawicieli lokalnych władz bilans ofiar może się zwiększyć. Na miejscu ostrzału pracują służby ratunkowe.