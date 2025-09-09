Co najmniej 21 osób zginęło i tyle samo zostało rannych w rosyjskim nalocie – takie są skutki tragicznego uderzenia na Jarową – powiadomił we wtorek Wadym Fiłaszkin, szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do reakcji USA i Unię Europejską.