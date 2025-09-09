Podkomisarz Paulina Gnietko z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu poinformowała we wtorek, że kilka dni temu mundurowi zostali wezwani do interwencji w sprawie kobiety, która miała wyzywać, a także uderzyć obywatelkę Ukrainy w jej miejscu pracy. Chodzi o jeden z hoteli w Bytomiu, którego agresorka nie chciała opuścić.

Atak pod wpływem alkoholu

Na miejscu agresywna 32-latka, która była pod wpływem alkoholu, zaatakowała i znieważyła również interweniującego policjanta. 32-letnia mieszkanka Piekar Śląskich została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi – opisywała podkom. Gnietko.

Znieważenie Ukrainki i policjanta

32-latka odpowie za groźby i znieważenie obywatelki Ukrainy ze względu na jej przynależność narodową, a także za znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji.

Co grozi sprawczyni?

Policjanci przypominają, że funkcjonariusz publiczny podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych jest objęty specjalną ochroną. Osoba, która znieważa czy też narusza nietykalność cielesną policjantów, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Czyn ten zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Ten sam wymiar kary grozi osobie, która znieważa inną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej czy wyznaniowej lub z takich powodów narusza jej nietykalność cielesną