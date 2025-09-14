Rosnący strach przed atakiem Rosji i poparcie dla sankcji

Według sondażu takiego ataku obawia się 62 proc. ankietowanych. 28 proc. nie podziela tych obaw.

Agencja dpa pisze, że podczas rosyjskiego nalotu na Ukrainę w nocy z wtorku na środę, znaczna liczba dronów wleciała w polską przestrzeń powietrzną, a tym samym w przestrzeń powietrzną NATO. Polskie Siły Powietrzne i inni sojusznicy z NATO po raz pierwszy zestrzelili kilka rosyjskich bezzałogowców.

Poparcie dla ostrego kursu wobec Rosji rośnie

Z badania instytutu INSA wynika także, że większość respondentów popiera zaostrzenie środków ekonomicznych wobec Rosji. 49 proc. uważa, że wszystkie dostawy gazu i ropy naftowej z Rosji do Unii Europejskiej powinny zostać natychmiast wstrzymane. 33 proc. opowiada się za ich kontynuacją, 11 proc. nie ma zdania w tej kwestii, a 7 proc. nie interesuje się tym.

Według sondażu 51 proc. respondentów poparło również wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów w UE do wspierania Ukrainy. 29 proc. jest temu przeciwnych. Pozostała część nie miała zdania na ten temat lub nie była zorientowana w tej kwestii.