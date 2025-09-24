Wiek XXI niewiele różni się od przeszłości; jeśli naród chce pokoju, nadal musi pracować nad bronią. To chore, ale taka jest rzeczywistość. Nie prawo międzynarodowe ani współpraca, a tylko broń decyduje o tym, kto przetrwa – powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski: Prawo międzynarodowe nie działa w pełni bez wpływowych przyjaciół

Doskonale wiecie, że prawo międzynarodowe nie działa w pełni, jeśli nie ma się wpływowych przyjaciół, którzy naprawdę chcą go bronić – dodał Wołodymyr Zełenski, zwracając się do obecnych na sali przywódców.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że zaświadczyć o tym mogą Sudańczycy, Somalijczycy, Palestyńczycy i Syryjczycy. Wezwał przy tym do zniesienia sankcji przeciwko Syrii.

Zełenski: Przykład Polski pokazuje, że bezpieczeństwa nie gwarantuje nawet członkostwo w NATO

Ocenił, że bezpieczeństwa nie gwarantuje nawet członkostwo w NATO. Wskazał przykład rosyjskich dronów, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną w Polsce.

Niedawno 19 rosyjskich dronów (w rzeczywistości było ich 21 – przyp. red.) naruszyło polską przestrzeń powietrzną, tylko cztery zostały zestrzelone. Na szczęście nie były to Shahedy ani nic gorszego, w przeciwnym razie skutki byłyby przerażające. Estonia po raz pierwszy w historii musiała zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, ponieważ rosyjskie myśliwce celowo wkroczyły w jej przestrzeń powietrzną – przypomniał Zełenski.

Zełenski: Technologia wojenna nie przejmuje się już geografią. Teraz ją przekształca

Szef państwa ukraińskiego mówił też o zapaści porządku międzynarodowego i rozprzestrzenianiu się broni, przywołując nieudany zamach na prezydenta USA Donalda Trumpa i zamach na prawicowego aktywistę Charliego Kirka oraz zabójstwo ukraińskiej uchodźczyni w USA Iryny Zaruckiej.

Zełenski zwrócił uwagę na to, jak rosyjska agresja wpłynęła na ewolucję broni i użycie dronów.

Dziesiątki tysięcy ludzi wiedzą teraz, jak profesjonalnie zabijać dronami, a powstrzymanie takiego ataku jest trudniejsze niż powstrzymanie jakiejkolwiek broni palnej, noża czy bomby. Właśnie to Rosja przyniosła swoją wojną. Kiedyś tylko najsilniejsze kraje mogły używać dronów, ponieważ były one drogie i skomplikowane. Teraz nawet proste drony pokonują tysiące kilometrów – mówił Zełenski. Technologia wojenna nie przejmuje się już geografią. Teraz ją przekształca – podkreślił, przypominając, że niedawno lotniska w Europie musiały zostać zamknięte z powodu dronów, które pojawiły się w ich pobliżu.

Zełenski: Nie milczcie, gdy Rosja przeciąga tę wojnę. Proszę, zabierzcie głos

Przekonywał, że powstrzymanie rosyjskiej agresji jest tańsze niż przeciwdziałanie jej skutkom oraz inwestycje w bezpieczeństwo i wyścig zbrojeń.

To od was zależy, czy nastanie pokój, czy będziecie kontynuować handel z Rosją i pomagać jej finansować tę wojnę. Od was zależy, czy jeńcy zostaną uwolnieni, czy wojna się skończy, dokąd wrócą porwane dzieci, czy zakładnicy zostaną uwolnieni, to zależy od was – powiedział. Więc nie milczcie, gdy Rosja przeciąga tę wojnę. Proszę, zabierzcie głos i potępcie ją. Proszę, dołączcie do nas w obronie życia oraz międzynarodowego prawa i porządku – wezwał na zakończenie.