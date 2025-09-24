"Dziś, 24 września, wróg przeprowadził kombinowany atak na teren jednego z ośrodków szkoleniowych Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wśród użytych środków rażenia znalazły się dwie rakiety balistyczne Iskander" – podało dowództwo wojsk lądowych.

Uderzenie w schron

"W wyniku bezpośredniego trafienia w schron, pomimo podjętych środków bezpieczeństwa, niestety, nie udało się całkowicie uniknąć strat wśród personelu. Na miejscu działają odpowiednie służby ratunkowe. Rannym niezwłocznie udzielana jest wszelka niezbędna pomoc medyczna" – przekazano w komunikacie.

Armia nie ujawniła, ilu żołnierzy zginęło ani ilu zostało rannych w następstwie ataku.

Atak rakietowy i dronowy

Portale społecznościowe informują, że atak nastąpił w obwodzie czernihowskim. Prócz rakiet armia rosyjska zastosowała w nim ok. 30 dronów uderzeniowych i wywiadowczych.